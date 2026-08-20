Ajker Patrika
En
জাতীয়

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ, গণনা শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ২৩
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ, গণনা শুরু
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ। ছবি: সংগৃহীত

দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে গণনার কাজ শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় ভোট গ্রহণ শেষ হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্বাচনী কর্তা এ এম এম নাসির উদ্দিন গণনা কার্যক্রম শুরু হওয়ার ঘোষণা দেন।

সিইসি জানান, ভোট গণনা শেষ হওয়া মাত্রই প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

বিষয়:

সিইসিনির্বাচনরাষ্ট্রপতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত