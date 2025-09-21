শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক হলেন রেজাউদ্দিন স্টালিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নতুন মহাপরিচালক হয়েছেন কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এটি জানানো হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু সালেহ মো. মাহফুজুল আলমের স্বাক্ষর করা ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, যোগদানের তারিখ থেকে এক বছর মেয়াদে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে রেজাউদ্দিন স্টালিনকে।
ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে গত বছর সেপ্টেম্বরে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে তিনি পদত্যাগ ঘোষণা করলে, ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একাডেমির সচিব মো. ওয়ারেছ হোসেন।
১৪ সেপ্টেম্বর সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) আবুল ফয়েজ মো. আলাউদ্দিন খানকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশে এই নিয়োগ দেওয়া হয়। এর এক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন মহাপরিচালক নিয়োগ দেওয়া হলো রেজাউদ্দিন স্টালিনকে।
জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মোহন রায়হান বলেন, ‘আমরা শিল্পকলায় আছি। তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি। মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন। সেখান থেকে এখানে আসবেন।’
কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন জাতীয় কবিতা পরিষদের সদস্যসচিব। কবিতায় অবদানের জন্য ২০০৬ সালে তাঁকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়।
