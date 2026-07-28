Ajker Patrika
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জাতীয়

বঙ্গভবনে অফিস করলেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বঙ্গভবনে অফিস করলেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গভবনে কার্যক্রম শুরু করেছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। ছবি: সংগৃহীত

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো বঙ্গভবনে অফিস করছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। আজ মঙ্গলবার সকাল সোয়া ১১টার দিকে তিনি জাতীয় সংসদের সরকারি বাসভবন থেকে বঙ্গভবনে যান। এরপর রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের নিয়মিত দাপ্তরিক কার্যক্রমে অংশ নেন তিনি।

বঙ্গভবনের প্রেস উইং থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক ভিডিওতে দেখা যায়, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে পৌঁছানোর পর প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) একটি সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল তাঁকে স্বাগত জানায়। পরে পিজিআরের একটি চৌকস দল ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার দেয়।

এরপর বঙ্গভবনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসব আনুষ্ঠানিকতা সেরে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যালয়ে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে হাফিজ উদ্দিন আহমদ বঙ্গভবনে নিয়মিত অফিস করবেন। আর থাকবেন জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় স্পিকারের সরকারি বাসভবনে।

শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন গত শুক্রবার পদত্যাগ করেছেন। এরপর সংবিধান অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

বিষয়:

বঙ্গভবনস্পিকাররাষ্ট্রপতি
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