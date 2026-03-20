Ajker Patrika
জাতীয়

দেশের আকাশে দেখা গেছে শাওয়ালের চাঁদ, কাল ঈদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ১৯: ৩৩
ফাইল ছবি

বাংলাদেশের আকাশে আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেছে। আগামীকাল শনিবার (২১ মার্চ) সারা দেশে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হবে। আজ সন্ধ্যা ৬টা ১৬ মিনিটে কক্সবাজারে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররমে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই বৈঠকে দেশের কোথাও চাঁদ দেখা না যাওয়ার তথ্য জানানো হয়। সে অনুযায়ী, রমজান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করে আগামীকাল শনিবার ঈদ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ধর্ম মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীসহ দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলার ঈদগাহ এবং মসজিদগুলোতে ঈদের জামাত আয়োজনের প্রস্তুতি এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকার হাইকোর্টসংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে প্রধান জামাত। এ ছাড়াও বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে পর্যায়ক্রমে একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হবে। মুসল্লিরা যাতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি ও শৃঙ্খলা মেনে নির্বিঘ্নে নামাজ আদায় করতে পারেন, সে জন্য সব ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিষয়:

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঈদ জামাতচাঁদঈদুল ফিতর
