গৃহকর্মীদের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন পদ্ধতি বাস্তবায়ন নিয়ে রুল

গৃহকর্মীদের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী খাদিজাতুল কোবরার করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার বিচারপতি রাজিক–আল–জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।
আইন সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদেরকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। গত ১৩ জানুয়ারি রিটটি করা হয়।
রিটের পক্ষে রিটকারী আইনজীবী নিজেই শুনানি করেন। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী তানজিম আল ইসলাম ও রওশন আরা। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জামিলা মমতাজ।
