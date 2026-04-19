গৃহকর্মীদের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন পদ্ধতি বাস্তবায়ন নিয়ে রুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গৃহকর্মীদের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী খাদিজাতুল কোবরার করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার বিচারপতি রাজিক–আল–জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।

আইন সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদেরকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। গত ১৩ জানুয়ারি রিটটি করা হয়।

রিটের পক্ষে রিটকারী আইনজীবী নিজেই শুনানি করেন। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী তানজিম আল ইসলাম ও রওশন আরা। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জামিলা মমতাজ।

