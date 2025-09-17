দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ সচেষ্ট থাকবে: আইজিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা নিরাপদে ও সুন্দরভাবে উদ্যাপিত হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। তিনি বলেন, পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকবে এবং পূজা উপলক্ষে তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, দুর্গাপূজায় যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য পুলিশ সচেষ্ট রয়েছে।
আজ বুধবার সকালে (১৭ সেপ্টেম্বর) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের হল অব প্রাইডে শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২৫ উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্বকালে এসব কথা বলেন তিনি।
আইজিপি বলেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষে পুলিশ প্রাক্-পূজা, পূজা চলাকালীন এবং প্রতিমা বিসর্জন ও পূজা-পরবর্তী তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে পূজাকেন্দ্রিক পুলিশের নিরাপত্তা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
আইজিপি আশা প্রকাশ করে বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আসন্ন দুর্গাপূজা উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে নিরাপদে-নির্বিঘ্নে উদ্যাপিত হবে। তিনি এ জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
সভায় জানানো হয়, দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কেউ যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে, সে জন্য পুলিশ সচেষ্ট রয়েছে। যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ অথবা নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করার জন্য পূজা উদ্যাপন পরিষদের নেতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।
পূজা চলাকালে সিসিটিভি সক্রিয় রাখা, প্রতিটি মণ্ডপে স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য পূজা উদ্যাপন পরিষদ নেতাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।
দুর্গাপূজা চলাকালে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় পোশাকে ও সাদা পোশাকে পুলিশের পাশাপাশি সোয়াট, ক্রাইম রেসপন্স টিম (সিআরটি) ও বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে।
দুর্গাপূজা উপলক্ষে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এবং অন্যান্য পুলিশ ইউনিটে মনিটরিং সেল চালু থাকবে।
