বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞার খবরটি ভুয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
একটি অখ্যাত ওয়েবসাইটের বরাত ভুয়া খবর ছড়ানো হয়েছে। ছবি: প্রেস উইং
একটি অখ্যাত ওয়েবসাইটের বরাত ভুয়া খবর ছড়ানো হয়েছে। ছবি: প্রেস উইং

সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা স্থগিত করেছে—সম্প্রতি দেশের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন খবর ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রতিবেদনগুলোতে একটি বেসরকারি ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ওয়েবসাইট, ইউএইভিসাঅনলাইন-এর ১৭ সেপ্টেম্বরের একটি প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাত একটি অভিবাসন বিজ্ঞপ্তিতে এশিয়া ও আফ্রিকার ৯টি দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

তবে, এই দাবিটি ভুয়া।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, আমিরাতের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এমন কোনো বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায়নি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘আমরা সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের কাছ থেকে এমন কোনো তথ্য পাইনি।’ তিনি আরও উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের প্রতিবেদনগুলোতে যে ওয়েবসাইটটির কথা বলা হয়েছে, সেটি একটি ভিসা কেন্দ্রের সাইট, কোনো সরকারি সূত্র নয়।

রাষ্ট্রদূত বলেন, এই পোস্টটি ওই ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষের নিজেদেরই একটি অনৈতিক অপচেষ্টা হতে পারে, কারণ তাদের অফিসে যোগাযোগ করা একজন প্রবাসী জানতে পারেন, তারা এখনো ওই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভিসা প্রক্রিয়া করতে পারে।

আহমেদ আরও বলেন, ২০ এবং ২১ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি ছুটি থাকায়, দূতাবাস ২২ সেপ্টেম্বর থেকে যোগাযোগ এবং সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করবে। তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমাদের দূতাবাস বা কনস্যুলেট এমন কোনো কিছুর খবর পায়নি যা কোনো নিষেধাজ্ঞার ইঙ্গিত দেয়।’

সংযুক্ত আরব আমিরাতের বর্তমান প্রবেশ নীতি অপরিবর্তিত রয়েছে: বিদেশি নাগরিকদের জন্য কমপক্ষে ছয় মাসের বৈধতা এবং দুটি খালি পাতা-সহ একটি পাসপোর্ট, অনুমোদিত একটি সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিসা, কোভিড-১৯ পরীক্ষার নেতিবাচক ফলাফল, একটি টিকাদান সনদ এবং স্বাস্থ্য ও কোয়ারেন্টাইন নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে।

সুতরাং, বাংলাদেশের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার খবরটি মিথ্যা। এই দাবিটি একটি বেসরকারি ভিসা ওয়েবসাইট থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং যাচাই-বাছাই না করে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্র: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং ফ্যাক্টস

