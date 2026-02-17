Ajker Patrika
মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ঢাকায় মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১: ১৩
মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ঢাকায় মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু
মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুকে আজ মঙ্গলবার সকালে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। ছবি: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ঢাকায় এসেছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু। আজ মঙ্গলবার সকালে বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পায় বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল-বিএনপি। দলটি এককভাবে ২০৯টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। শরিক দলগুলোসহ বিএনপি জোটের আসন ২১২টি। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্যজোট ৭৭টি আসনে জয় পায়।

নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রীরা আজ বিকেলে শপথ নেবেন জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায়। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আরও আসছেন ভারতের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, পাকিস্তানের সিনিয়র মন্ত্রী আহসান ইকবাল (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও বিশেষ উদ্যোগের ফেডারেল মন্ত্রী) ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগেসহ দক্ষিণ এশিয়ার ৬ দেশের প্রতিনিধিরা ঢাকায় আসছেন।

শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন যুক্তরাজ্যের ভারত–প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি সীমা মালহোত্রাও।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা গত রোববার আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছে, নিমন্ত্রণ পাওয়া আরও একাধিক দেশের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারে।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ভারতের পক্ষ থেকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দেশটির লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি অংশ নেবেন। ভুটানের পক্ষে অংশ নেবেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে।

তিনি আরও জানান, এ ছাড়া—পাকিস্তানের পক্ষে মন্ত্রিসভার এক জ্যেষ্ঠ সদস্য, তিনি আহসান ইকবাল—মূলত দেশটির পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও বিশেষ উদ্যোগের ফেডারেল মন্ত্রীও যোগ দেবেন। নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দা শর্মা, মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ খলিল ও শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নালিন্দা জয়াতিসা নিতে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস গত শনিবার চীন, ভারত, পাকিস্তানসহ ১৩ দেশের সরকার প্রধানকে আমন্ত্রণ জানান। সব মিলিয়ে নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে কমবেশি ১ হাজার ২০০ দেশি–বিদেশি অতিথি যোগ দিতে পারেন।

বাংলাদেশমন্ত্রিসভাবিএনপিপ্রেসিডেন্টশপথতৌহিদ হোসেনমালদ্বীপত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
