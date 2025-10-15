Ajker Patrika
> জাতীয়

ইসিকে সহযোগিতা করতে চায় অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বৈঠক শেষে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: সংগৃহীত
বৈঠক শেষে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: সংগৃহীত

অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও বহুসংস্কৃতিবাদবিষয়ক মন্ত্রী ড. অ্যান অ্যালি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) সহযোগিতা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। আজ বুধবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ড. অ্যান অ্যালির নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধিদল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ প্রস্তাব দেয়।

বৈঠক শেষে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমদে সাংবাদিকদের জানান, এটি মূলত সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল। তবে অস্ট্রেলীয়পক্ষ জানিয়েছে, কমিশনকে সহযোগিতা করার সুযোগ থাকলে তা জানাতে।

ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমদে বলেন, ‘আলোচনার সময় সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়টি উঠে আসে, বিশেষ করে প্রযুক্তির অপব্যবহার ও ভ্রান্ত তথ্য ছড়ানোর বিষয়ে। আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হস্তক্ষেপ, তথ্যের অপব্যবহার ও মিথ্যা তথ্যের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরা বলেছেন, তাঁদের দেশেও একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়।’

ইসি সচিব আরও জানান, অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় ‘ব্যালট প্রকল্প’ নামে একটি উদ্যোগের মাধ্যমে কমিশনকে সহায়তা করছে। তাঁরা সেই চলমান সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে আরও সহায়তার সুযোগ থাকলে তা বিবেচনা করবেন।

বিষয়:

আগারগাঁওঅস্ট্রেলিয়াইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাবশালী ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ গ্রেপ্তার

বিহার নির্বাচন: লড়বেন না প্রশান্ত কিশোর, ‘নিশ্চিত পরাজয়’ দেখছেন বিজেপি জোটের

পায়ে নূপুর দেখে মেয়ের লাশ শনাক্ত করলেন বাবা

প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট চালু করছে চ্যাটজিপিটি, শিশুদের নিরাপত্তা কোথায়

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে অনিশ্চয়তা, সন্ধ্যায় ‘অতি জরুরি’ বৈঠক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি জায়গায় আরএসএস সভা করতে পারবে না, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

কর্ণাটকে সরকারি জায়গায় আরএসএসের সভায় নিষেধাজ্ঞা

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সম্পর্কিত

ইসিকে সহযোগিতা করতে চায় অস্ট্রেলিয়া

ইসিকে সহযোগিতা করতে চায় অস্ট্রেলিয়া

যমুনায় বৈঠক করল ঐকমত্য কমিশন

যমুনায় বৈঠক করল ঐকমত্য কমিশন

সন্ধ্যায় দলগুলোর সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসছে ঐকমত্য কমিশন

সন্ধ্যায় দলগুলোর সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসছে ঐকমত্য কমিশন

ইতালি থেকে দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা

ইতালি থেকে দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা