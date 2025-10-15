ইসিকে সহযোগিতা করতে চায় অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও বহুসংস্কৃতিবাদবিষয়ক মন্ত্রী ড. অ্যান অ্যালি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) সহযোগিতা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। আজ বুধবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ড. অ্যান অ্যালির নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধিদল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ প্রস্তাব দেয়।
বৈঠক শেষে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমদে সাংবাদিকদের জানান, এটি মূলত সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল। তবে অস্ট্রেলীয়পক্ষ জানিয়েছে, কমিশনকে সহযোগিতা করার সুযোগ থাকলে তা জানাতে।
ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমদে বলেন, ‘আলোচনার সময় সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়টি উঠে আসে, বিশেষ করে প্রযুক্তির অপব্যবহার ও ভ্রান্ত তথ্য ছড়ানোর বিষয়ে। আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হস্তক্ষেপ, তথ্যের অপব্যবহার ও মিথ্যা তথ্যের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরা বলেছেন, তাঁদের দেশেও একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়।’
ইসি সচিব আরও জানান, অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় ‘ব্যালট প্রকল্প’ নামে একটি উদ্যোগের মাধ্যমে কমিশনকে সহায়তা করছে। তাঁরা সেই চলমান সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে আরও সহায়তার সুযোগ থাকলে তা বিবেচনা করবেন।
