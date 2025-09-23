Ajker Patrika
> জাতীয়

প্রাথমিক শিক্ষকদের অনশন কর্মসূচি পেছাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মহাসমাবেশ। ফাইল ছবি
রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মহাসমাবেশ। ফাইল ছবি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেড ও পদোন্নতি জটিলতাসহ তিন দফা দাবি আদায়ে আমরণ অনশন কর্মসূচির তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, ২৬ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে আগামী ১৭ অক্টোবর ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ-এর সভাপতি মো. আনিসুর রহমান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া আমরণ অনশন কর্মসূচির তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। সবার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

সহকারী শিক্ষক পদকে এন্ট্রি পদ ধরে একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, চাকরির ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড পাওয়ার জটিলতা নিরসন এবং প্রধান শিক্ষকের শতভাগ পদে সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ দ্রুত পদোন্নতি দেওয়ার দাবিতে গত ৩০ আগস্ট রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশে অংশ নেন হাজারো শিক্ষক।

তিন দফা দাবিতে শহীদ মিনারে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের মহাসমাবেশতিন দফা দাবিতে শহীদ মিনারে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের মহাসমাবেশ

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের সংগঠনগুলোর মোর্চা ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদের’ আয়োজিত মহাসমাবেশ থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। সমাবেশে শিক্ষক নেতারা বলেন, শিক্ষকদের তিন দফা দাবি পূরণে পদক্ষেপ নিতে সরকারকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হলো। দাবি পূরণ না হলে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু হবে।

এ তিন দাবিতে ২৬ মে থেকে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি শুরু করেছিলেন শিক্ষকেরা। দাবি আদায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা ৫ থেকে ১৫ মে পর্যন্ত দিনে ১ ঘণ্টা, ১৬ থেকে ২০ মে পর্যন্ত ২ ঘণ্টা, ২১ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেন। পরে গত ২৯ মে সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলে কর্মবিরতির কর্মসূচি ২৫ জুন পর্যন্ত স্থগিত করা হয়।

বর্তমানে সারা দেশে ৬৫ হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌনে চার লাখের মতো শিক্ষক আছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২৪ এপ্রিল ১১তম গ্রেডে বেতন পাওয়া প্রধান শিক্ষকদের বেতন ১০ম গ্রেডে এবং ১৩তম গ্রেডে বেতন পাওয়া শিক্ষকদের বেতন ১২তম গ্রেডে উন্নীত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

বিষয়:

অনশনশিক্ষকপ্রাথমিক বিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ডাকসুর দুই ভোটকেন্দ্রের ফুটেজ চেয়ে সুর্মী চাকমার আবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

১০ লাখে মামলা রফাদফা করতে গিয়ে দুদকের উপসহকারী পরিচালক প্রত্যাহার

১০ লাখে মামলা রফাদফা করতে গিয়ে দুদকের উপসহকারী পরিচালক প্রত্যাহার

প্রাথমিক শিক্ষকদের অনশন কর্মসূচি পেছাল

প্রাথমিক শিক্ষকদের অনশন কর্মসূচি পেছাল

সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দেন ডিএমপি কমিশনার হাবিব: ট্রাইব্যুনালে ওয়ারলেস বার্তা

সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দেন ডিএমপি কমিশনার হাবিব: ট্রাইব্যুনালে ওয়ারলেস বার্তা

ইউএনডিপির মাধ্যমে কেনা হবে পুলিশের জন্য ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা: অর্থ উপদেষ্টা

ইউএনডিপির মাধ্যমে কেনা হবে পুলিশের জন্য ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা: অর্থ উপদেষ্টা