সিভিল এভিয়েশন রুলসে আসছে মোবাইল কোর্ট, বিমানবন্দরে বাড়বে নজরদারি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
বিমানবন্দর পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত
এয়ার টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রতারণা প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপের কার্যকারিতা যাচাই করতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিদর্শন করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় তিনি বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে যাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের অভিযোগ শোনেন।

পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন উপদেষ্টা। সভায় তিনি যাত্রীসেবার মানোন্নয়নে বেশ কিছু নির্দেশনা দেন। আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল সিভিল এভিয়েশন রুলসে মোবাইল কোর্ট অন্তর্ভুক্তকরণ। এর মাধ্যমে বিমানবন্দরে প্রতারণা এবং অনিয়ম রোধে আইনি কাঠামো আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়, ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম জোরদারে ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রবাসীকল্যাণ ডেস্কের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা এবং বিমানবন্দরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এপিবিএনের জনবলসংকট নিরসন করা।

মতবিনিময় সভায় উপদেষ্টা বলেন, ‘মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়িত হলে বিমানবন্দরের সেবা হবে আরও স্বচ্ছ, গতিশীল ও যাত্রীবান্ধব।’

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসরীন জাহান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের এমডি ও সিইও ড. সাফিকুর রহমানসহ মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

পর্যটনপ্রতারণাবিমানবন্দরনিরাপত্তামোবাইল কোর্টমন্ত্রণালয়উপদেষ্টা
ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

