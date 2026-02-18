Ajker Patrika
জাতীয়

আবার পেছাল বইমেলা, শুরু ২৫ ফেব্রুয়ারি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আবার পেছাল বইমেলা, শুরু ২৫ ফেব্রুয়ারি
ফাইল ছবি

আবারও পিছিয়েছে অমর একুশে বইমেলা শুরুর তারিখ। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এবারের বইমেলা। চলবে আগামী ১৫ মার্চ পর্যন্ত। এ ছাড়া প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টল ভাড়া সম্পূর্ণ মওকুফ করারও সিদ্ধান্ত হয়েছে। বইমেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি এই তথ্য জানিয়েছে।

বাংলা একাডেমির শহীদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে আজ বুধবার সন্ধ্যায় প্রকাশক এবং একাডেমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী এবং সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা একাডেমি জানিয়েছে, আসন্ন অমর একুশে বইমেলা আয়োজনের বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে সংস্কৃতিমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব এবং প্রকাশক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম বইমেলা সম্পর্কিত সর্বশেষ পরিস্থিতি সভায় উপস্থাপন করেন। এরপর প্রকাশকদের বিভিন্ন অংশের উত্থাপিত দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে, অমর একুশে বইমেলা ২৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে, চলবে আগামী ১৫ মার্চ পর্যন্ত। এবারের বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টল ভাড়া সম্পূর্ণ মওকুফ করা হবে। অংশগ্রহণকারী যেসব প্রকাশক ইতিপূর্বে স্টল বরাদ্দ নেননি তারা আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন এবং সেই ভিত্তিতে একই দিন সন্ধ্যা ৬টায় স্টল বরাদ্দ করা হবে।

দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এবার অমর একুশে বইমেলা ২০ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়ার কথা ছিল। সে অনুযায়ী বাংলা একাডেমি তাদের প্রস্তুতিও নিয়েছে। এরই মধ্যে প্রকাশকদের একটি অংশ মেলা পিছয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতরের পর আয়োজনের দাবি জানায়। তারা পবিত্র রমজান মাসে মেলায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে বইমেলার নতুন তারিখ ঘোষণা হলো।

বিষয়:

বইমেলাবাংলা একাডেমিঅমর একুশে
