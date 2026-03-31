ফায়ার সার্ভিসে নতুন পরিচালক মাহমুদুল হাসান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মো. মাহমুদুল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

‎ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন লে. কর্নেল মো. মাহমুদুল হাসান। তিনি এ পদে সদ্য বিদায়ী পরিচালক লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। গত রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি।

‎আজ মঙ্গলবার বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ফায়ার সার্ভিস মিডিয়া সেল। ‎

‎বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লে. কর্নেল মাহমুদুল হাসান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক কোরের একজন কর্মকর্তা। তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস থেকে ডিফেন্স স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এ ছাড়া তিনি মিরপুরের ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের একজন গ্র্যাজুয়েট।‎

