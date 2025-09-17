Ajker Patrika
আসন্ন দুর্গাপূজা নিরাপদে উদ্‌যাপিত হবে, আশা আইজিপির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুলিশ সদর দপ্তরের হল অব প্রাইডে বুধবার আয়োজিত সভা। ছবি: সংগৃহীত
সবার সহযোগিতায় আসন্ন দুর্গাপূজা উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। তিনি বলেছেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রাক-পূজা, পূজা চলাকালীন এবং প্রতিমা বিসর্জন ও পূজাপরবর্তী তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।

আজ বুধবার সকালে পুলিশ সদর দপ্তরের হল অব প্রাইডে শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২৫ উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্বকালে তিনি এ কথা বলেন।

আইজিপি বলেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রাক-পূজা, পূজা চলাকালীন এবং প্রতিমা বিসর্জন ও পূজাপরবর্তী তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। এরই মধ্যে পূজাকে কেন্দ্র করে পুলিশের নিরাপত্তা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সভায় জানানো হয়, দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কেউ যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে, সে জন্য পুলিশ সচেষ্ট রয়েছে। যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ অথবা নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করা, পূজা চলাকালে সিসিটিভি সক্রিয় রাখা, প্রতিটি মণ্ডপে স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ নেতাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

দুর্গাপূজা চলাকালে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাদা পোশাকে পুলিশের পাশাপাশি সোয়াট, ক্রাইম রেসপন্স টিম (সিআরটি) ও বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে। এ ছাড়া পুলিশ সদর দপ্তর ও অন্যান্য ইউনিটে মনিটরিং সেল চালু থাকবে।

২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত দেশে ৩১ হাজার ৫৬৬টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

