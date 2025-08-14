Ajker Patrika
ভোররাতে হাঁসের মাংস খেতে ৩০০ ফিটে যান আসিফ মাহমুদ, না পেয়ে যান ওয়েস্টিনে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৯: ৩৫
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ফাইল ছবি

কাজ শেষ হতে দেরি হলে ভোররাতে পূর্বাচলের নীলা মার্কেটে হাঁসের মাংস খেতে যান স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তবে বেশি ভোরে নীলা মার্কেট বন্ধ হলে গুলশানের ওয়েস্টিনে যান তিনি।

রাজধানীর গুলশানে সাবেক এক সংসদ সদস্যের বাসায় চাঁদাবাজির ঘটনায় গ্রেপ্তার জানে আলম অপুর দেওয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের প্রশ্নে এসব তথ্য জানান স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা।

সচিবালয়ে নিজের দপ্তরে আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আসিফ মাহমুদ। ভোররাতে মোটরসাইকেলে করে হোটেল ওয়েস্টিনের সামনে যাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘রাতে যখন আমার কাজ শেষ হয়ে যায়, কখনো কখনো ভোর হয়ে যায়, ওই সময় আসলে বাসায় খাবারদাবার দেওয়ার মতো কেউ থাকে না। আমি বেশির ভাগ সময়ই ৩০০ ফিটে নীলা মার্কেট নামে একটা জায়গায় আছে, সেখানে যাই। সেখানে হাঁসের মাংস খুব ভালো পাওয়া যায়, সেখানে আমরা চার-পাঁচজন মিলে যাই।’

আসিফ মাহমুদ আরও বলেন, ‘ওইটা আবার বেশি ভোর হয়ে গেলে বন্ধ থাকে। তখন ওদিকে ওয়েস্টিনে যাওয়া হয়। তবে এক্সাক্ট ওই দিন আমি গিয়েছিলাম কি না, সেখানে ছিলাম কি না, সেটা আমি বলতে পারব না।’

ওয়েস্টিনে যাওয়ার দিনটি ১৭ জুলাই ছিল জানানোর পর আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘সিসিটিভির ফুটেজে হেলমেট পরা যে কাউকে যদি আমি বলে দাবি করা হয়, এটা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য! আমি এ বিষয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না, কারণ এটা তদন্তাধীন।’

চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে এক প্রশ্নে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘এর সঙ্গে আমার কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। আমার মনে হয় না এখনো কেউ এ রকম প্রমাণ দিতে পেরেছেন যে আমার সম্পৃক্ততা আছে। বরং যার (জানে আলম অপু) সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, এই সাক্ষাৎকার একজন রাজনৈতিক নেতার বাসায় জোরপূর্বক নেওয়া হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, এটা অত্যন্ত গুরুতর একটা অভিযোগ। এটা পরিবারের দিক থেকে এসেছে, যথেষ্ট রিলায়াবলও এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে। এর সঙ্গে যে আমার সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ রকম অনেক কিছু আপনারাও ইতিমধ্যে দেখেছেন। আমরা সেগুলো ডিফেন্ড করেছি। এখন দেখছেন, সামনেও হয়তো দেখবেন।’

চাঁদাবাজির ওই অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চলছে জানিয়ে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘জানে আলম আপুকে আমি চিনতাম যখন ছাত্র অধিকার পরিষদে ছিলাম, ২০২২ সালে যখন আমরা ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেও ছাত্র অধিকার পরিষদ করত, সম্মিলিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে প্রথমে ছিল, তখন চিনতাম। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর তার সঙ্গে আমার কোনো কথা বা দেখা হয়নি। এ ধরনের একটা অভিযোগ আসার পর আমরা আরও এক জায়গা থেকে জানতে পারলাম, আজকে (বৃহস্পতিবার) তাঁর স্ত্রী পরিচয়ে একজন সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তিনি সেখানে দাবি করেছেন, অপুকে গুম করে এ স্টেটমেন্ট (চাঁদাবাজিতে আসিফকে জড়িয়ে বক্তব্য) আদায় করা হয়েছে। এ রকম কিছু যদি হয়ে থাকে, তবে সেটা আসলেই অত্যন্ত শঙ্কাজনক।’

গুলশানে সাবেক একজন এমপির বাসায় চাঁদা আদায়ের ঘটনায় গ্রেপ্তার বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক জানে আলম অপুর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ৩৫ মিনিটের ওই ভিডিওতে ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেছেন তিনি। অপু বলেন, ‘গুলশানে চাঁদাবাজির ঘটনায় টাকার ব্যাগ নিতে যে ছেলেকে দেখেছেন, সেটা আমি। আপনারা একটি ফুটেজের মাধ্যমে দেখেছেন যে সমন্বয়কেরা চাঁদাবাজিতে জড়িত। যে সমন্বয়ক গত বছর ছিল মহানায়ক, তারা হয়ে গেল চাঁদাবাজ। আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আপনারা কি জানেন, ওই দিন ভোর ৫টার সময় ওই জোনের ডিসি-এসিকে অবগত করে একদম অফিশিয়াল প্রসেসে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে শাম্মীর (সাবেক এমপি) বাসায় আমরা অভিযান চালাই। আপনারা কি জানেন, সেই অভিযানে যাওয়ার আগে গুলশানের কোনো একটি জায়গায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের সঙ্গে আমার কথা হয়।’

গুলশানঅভিযোগউপদেষ্টাচাঁদাবাজিআসিফ মাহমুদ
