আয়নার মতো স্বচ্ছ নির্বাচন করতে চাই: সিইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, তাঁর কমিশন একটি ‘আয়নার মতো স্বচ্ছ’ নির্বাচন আয়োজন করতে চায় এবং এ জন্য সবার সহযোগিতা অপরিহার্য। নির্বাচন ভবনে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে সংলাপে তিনি এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
আজ সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের সম্মেলনকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে সংলাপে স্বাগত বক্তব্যে সিইসি বলেন, ‘আজকের এই সংলাপ কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং মিডিয়ার মতামত নিয়েই নির্বাচন কমিশন সামনে এগিয়ে যেতে চায়।’ তিনি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের জন্য বারবার তাগিদ দেন এবং সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন।
সিইসি উল্লেখ করেন, সংস্কার কমিশনের তৎপরতার কারণে তাঁদের নিজস্ব সংলাপ শুরু করতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। তিনি বলেন, ‘সংস্কার কমিশন আমাদের কাজকে হালকা করে দিয়েছে। তারা বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনা করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে সংলাপে ব্যস্ত রয়েছে। তাই আমাদের সংলাপ একটু দেরিতে হচ্ছে।’
গণমাধ্যমকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার ‘পার্টনার’ হিসেবে উল্লেখ করে সিইসি নাসির উদ্দিন বলেন, ‘বর্তমান সময়ে এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা), মিসইনফরমেশন (ভুল তথ্য) এবং ডিসইনফরমেশন (বিদ্বেষমূলক বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা তথ্য)—এই তিনটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মিডিয়ার গুরুত্ব অনেক।’ তিনি বলেন, ‘এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে কমিশন স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।’
দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে বলে জানান সিইসি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজের মধ্যে তিনি বলেন, সফলভাবে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে; ২১ লাখের বেশি মৃত ভোটার চিহ্নিত করা হয়েছে। সিইসি উল্লেখ করেন, মিডিয়ায় এমন খবর দেখা গিয়েছিল যে এদের অনেকে ভোট দিয়ে যেতেন।
এ ছাড়া ৪৩ লাখের বেশি ভোটাযোগ্য নাগরিককে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান সিইসি।
তিনি জানান, নারী-পুরুষ ভোটারের ব্যবধান যা পূর্বে ৩০ লাখ ছিল, তা কমিয়ে ১৮ লাখে নামিয়ে আনা হয়েছে। সিইসি মনে করেন, এতে প্রমাণিত হয় নারী ভোটাররা ভোটার হতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু কমিশন সেই আগ্রহ ফিরিয়ে আনতে ‘আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছে’।
সেই সঙ্গে প্রবাসীদের ভোট এবং ১০ লাখ নতুন ভোটার যুক্ত করার উদ্যোগের কথাও বলেন সিইসি।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে সিইসি বলেন, ‘কমিশন ভোট দেওয়ার আওতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করে প্রবাসীদের জন্য আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভোটের দায়িত্বে থাকা প্রায় ১০ লাখ লোক—যার মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সরকারি চাকরিজীবী, এবং হাজতিরা রয়েছেন—তাদের ভোটের আওতায় আনা হবে।’ তিনি বলেন, ‘আমরা এবার এটা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি, আইনে আগেও ছিল।’
সিইসি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন করতে পারব না, এটা সাফ সাফ কথা।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, কমিশনের কোনো কাজ গোপনীয় নয় এবং তারা চায় বিশ্ববাসী এই স্বচ্ছ প্রক্রিয়া দেখুক।
ইসির ভারপ্রাপ্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজের সঞ্চালনায় এই সংলাপে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও চার নির্বাচন কমিশনার, ইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, তাঁর কমিশন একটি ‘আয়নার মতো স্বচ্ছ’ নির্বাচন আয়োজন করতে চায় এবং এ জন্য সবার সহযোগিতা অপরিহার্য। নির্বাচন ভবনে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে সংলাপে তিনি এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
আজ সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের সম্মেলনকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে সংলাপে স্বাগত বক্তব্যে সিইসি বলেন, ‘আজকের এই সংলাপ কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং মিডিয়ার মতামত নিয়েই নির্বাচন কমিশন সামনে এগিয়ে যেতে চায়।’ তিনি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের জন্য বারবার তাগিদ দেন এবং সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন।
সিইসি উল্লেখ করেন, সংস্কার কমিশনের তৎপরতার কারণে তাঁদের নিজস্ব সংলাপ শুরু করতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। তিনি বলেন, ‘সংস্কার কমিশন আমাদের কাজকে হালকা করে দিয়েছে। তারা বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনা করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে সংলাপে ব্যস্ত রয়েছে। তাই আমাদের সংলাপ একটু দেরিতে হচ্ছে।’
গণমাধ্যমকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার ‘পার্টনার’ হিসেবে উল্লেখ করে সিইসি নাসির উদ্দিন বলেন, ‘বর্তমান সময়ে এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা), মিসইনফরমেশন (ভুল তথ্য) এবং ডিসইনফরমেশন (বিদ্বেষমূলক বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা তথ্য)—এই তিনটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মিডিয়ার গুরুত্ব অনেক।’ তিনি বলেন, ‘এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে কমিশন স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।’
দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে বলে জানান সিইসি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজের মধ্যে তিনি বলেন, সফলভাবে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে; ২১ লাখের বেশি মৃত ভোটার চিহ্নিত করা হয়েছে। সিইসি উল্লেখ করেন, মিডিয়ায় এমন খবর দেখা গিয়েছিল যে এদের অনেকে ভোট দিয়ে যেতেন।
এ ছাড়া ৪৩ লাখের বেশি ভোটাযোগ্য নাগরিককে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান সিইসি।
তিনি জানান, নারী-পুরুষ ভোটারের ব্যবধান যা পূর্বে ৩০ লাখ ছিল, তা কমিয়ে ১৮ লাখে নামিয়ে আনা হয়েছে। সিইসি মনে করেন, এতে প্রমাণিত হয় নারী ভোটাররা ভোটার হতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু কমিশন সেই আগ্রহ ফিরিয়ে আনতে ‘আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছে’।
সেই সঙ্গে প্রবাসীদের ভোট এবং ১০ লাখ নতুন ভোটার যুক্ত করার উদ্যোগের কথাও বলেন সিইসি।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে সিইসি বলেন, ‘কমিশন ভোট দেওয়ার আওতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করে প্রবাসীদের জন্য আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভোটের দায়িত্বে থাকা প্রায় ১০ লাখ লোক—যার মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সরকারি চাকরিজীবী, এবং হাজতিরা রয়েছেন—তাদের ভোটের আওতায় আনা হবে।’ তিনি বলেন, ‘আমরা এবার এটা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি, আইনে আগেও ছিল।’
সিইসি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন করতে পারব না, এটা সাফ সাফ কথা।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, কমিশনের কোনো কাজ গোপনীয় নয় এবং তারা চায় বিশ্ববাসী এই স্বচ্ছ প্রক্রিয়া দেখুক।
ইসির ভারপ্রাপ্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজের সঞ্চালনায় এই সংলাপে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও চার নির্বাচন কমিশনার, ইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে মত দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু সেই গণভোটের প্রক্রিয়া কী হবে, তা নিয়ে তাদের মধ্যে রয়েছে মতভিন্নতা। জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে গণভোটের কথা বলেছে বিএনপি। তবে সনদের সংবিধান-সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরবর্তী জাতীয় সংসদের মাধ্যমে সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছে দলটি।১০ ঘণ্টা আগে
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় নিয়মিত চেকপোস্টে গতকাল রোববার সকালে গাড়ি চেক করছিল পুলিশ। এ সময় বালুবোঝাই একটি ট্রাক আটক করা হলে চেকপোস্টে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা চালান ট্রাকশ্রমিকেরা। এতে পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হন।১০ ঘণ্টা আগে
আদালতে মামলার চাপ কমানো ও বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি থেকে বাঁচাতে ছোটখাটো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য করা হয়েছিল গ্রাম আদালত আইন। ২০০৬ সালে আইনের মাধ্যমে চালু হওয়া গ্রাম আদালতের প্রতি দীর্ঘ দুই দশকেও মানুষের যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। বিচারপ্রার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে তাই নানাভাবে চেষ্টা-চরিত্র চলছে।১০ ঘণ্টা আগে
কারাগারে বন্দীদের জন্য চাইলেও আদালতের অনুমোদন ছাড়া বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ নেই। সময়ের পরিবর্তনে নতুন রোগের আবির্ভাব, বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা এবং বর্ধিত ব্যয়ের বিবেচনায় সরকার বন্দীদের এই সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।১০ ঘণ্টা আগে