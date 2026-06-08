সেই হিটু শেখের মৃত্যুদণ্ডের পেপারবুক প্রস্তুত

মাগুরায় শিশু ধর্ষণ ও হত্যা
মাগুরায় আট বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিটু শেখের ডেথ রেফারেন্স (মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন) মামলার পেপারবুক প্রস্তুত হয়েছে। বিজি প্রেস থেকে পেপারবুক প্রস্তুত হয়ে আজ সোমবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় পৌঁছেছে। আলোচিত এই মামলায় নিম্ন আদালতের রায়ের ১৩ মাস পর ডেথ রেফারেন্সের পেপারবুক প্রস্তুত হলো।
ডেথ রেফারেন্স শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, পেপারবুক পৌঁছেছে। এখন প্রধান বিচারপতি চাইলে এটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির জন্য বেঞ্চে পাঠাবেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল গতকাল রোববার সাংবাদিকদের বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন-সংক্রান্ত মামলা শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতি নির্দিষ্ট বেঞ্চ গঠন করে দেবেন। ওই বেঞ্চ আগামী রোববার (১৪ জুন) থেকে কার্যকর হবে।
গত বছরের ৫ মার্চ মাগুরার শ্রীপুরে একটি গ্রামে শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয়। পরদিন ৬ মার্চ তাকে অচেতন অবস্থায় মাগুরা হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বছরের ১৩ মার্চ শিশুটির মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ লোকজন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেন।
শিশুটির মা গত বছরের ৮ মার্চ চারজনকে আসামি করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মাগুরা সদর থানায় ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার মামলা করেন। ওই মামলায় দ্রুত বিচার শেষে ওই বছরের ১৭ মে রায় দেন মাগুরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। রায়ে হিটু শেখকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।
এরপর মৃত্যুদণ্ড অনুমোদনের জন্য মামলার রায়ের নথি পাঠানো হয় হাইকোর্টে। বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ২৫ জুন হাইকোর্টে আপিল করেন হিটু শেখ।
গ্রহণযোগ্যতার শুনানি শেষে ১ জুলাই হাইকোর্ট আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেন। পাশাপাশি বিচারিক আদালতের রায়ে তাঁকে দেওয়া অর্থদণ্ড স্থগিত করা হয়।
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