পিআইবির পরিচালক শাখাওয়াত মুন বরখাস্ত

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
পিআইবির অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ শাখার পরিচালক কে এম শাখাওয়াত মুন। ছবি: সংগৃহীত
পিআইবির অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ শাখার পরিচালক কে এম শাখাওয়াত মুন। ছবি: সংগৃহীত

অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআইবি) অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ শাখার পরিচালক কে এম শাখাওয়াত মুনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপপ্রেস সচিব ছিলেন।

আজ মঙ্গলবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, শাখাওয়াত মুনের বিরুদ্ধে আনা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে পিআইবির চাকরি প্রবিধানমালা অনুযায়ী সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা পাবেন তিনি।

শাখাওয়াত মুন বাংলাদেশ টেলিভিশনের নির্বাহী প্রযোজক (অনুষ্ঠান) ছিলেন। এই দায়িত্বে পালনকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংবাদ সংগ্রহ করতেন।

অনিয়মদুর্নীতিঅভিযোগবরখাস্তপিআইবি
