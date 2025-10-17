Ajker Patrika
> জাতীয়

জুলাই সনদে যা যা আছে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ৪১
আজ শুক্রবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হয়। ছবি: ফোকাস বাংলা
আজ শুক্রবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হয়। ছবি: ফোকাস বাংলা

জাতীয় ঐকমত্যের বহুল প্রতীক্ষিত ‘জুলাই সনদ’ স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে জাতীয় সংসদের এলডি হলে এ স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাক্ষর শেষে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও বিএনপি-জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বক্তব্য দিয়েছেন।

আজকের পত্রিকার পাঠকদের জন্য ‘জুলাই জাতীয় সনদপত্র’ হুবুহু নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বিষয়:

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনজুলাই সনদ
