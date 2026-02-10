Ajker Patrika
১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে ড্রোন ওড়ানোয় নিষেধাজ্ঞা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে সাধারণভাবে ড্রোন উড্ডয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও আকাশপথের নিরাপত্তা বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেবিচকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ নিষেধাজ্ঞা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার পরিচালিত গবেষণা, জরিপ, কৃষিকাজ ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম এবং সরকারি সংস্থার আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্টের সম্প্রচারের প্রয়োজনে ড্রোন উড্ডয়নের প্রয়োজন হলে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অনুমতি নেওয়া যাবে।

এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বেবিচক বরাবর আবেদন করে সংশ্লিষ্ট সব এজেন্সির ছাড়পত্র নিতে হবে। ছাড়পত্র প্রাপ্তির পরই নির্ধারিত কার্যক্রমের জন্য ড্রোন উড্ডয়নের অনুমতি দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বেবিচক আরও জানায়, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কেউ ড্রোন উড্ডয়ন করলে তা বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭-এর ২৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জননিরাপত্তা ও আকাশপথের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সবাইকে এ নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

