এবার সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট

এজলাস ও খাস কামরার পর এবার দেশের অধস্তন সব আদালত ও ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন পদের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীর তালিকা চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। প্রধান বিচারপতির নির্দেশে অধস্তন আদালতের অনুমোদিত পদের নাম এবং এর বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত ও শূন্য পদের তথ্য চাওয়া হয়েছে।
১৬ জুলাইয়ের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনকে এই বিষয়ে জানাতে বলা হয়েছে। ১৪ জুলাই এই সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে অধস্তন আদালতগুলোতে চিঠি দেওয়া হয়।
এর আগে গত ৮ জুলাই এজলাস ও খাস কামরার বিষয়ে বিষয়ে তথ্য চেয়ে আইন মন্ত্রণালয় থেকে সকল জেলা ও দায়রা জজ এবং চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের এই বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, গত ১০ জুন দৈনিক আজকের পত্রিকায় ‘ভাগাভাগি করে চলে বিচার’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে সারা দেশের আদালতগুলোতে ২৪১টি এজলাস এবং সহায়ক জনবল ও অফিস সরঞ্জামের সংকটের কথা তুলে ধরা হয়। ওই প্রতিবেদন প্রকাশের পরই নড়েচড়ে বসেন সংশ্লিষ্টরা।
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