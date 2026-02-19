Ajker Patrika
অতীতের মতো নকলবিরোধী অভিযানের প্রয়োজন হবে না: শিক্ষামন্ত্রী মিলন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

২০০১-২০০৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী থাকাকালে হেলিকপ্টার নিয়ে সারা দেশে নকলবিরোধী অভিযান চালিয়ে সাড়া ফেলেছিলেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তবে এবার শিক্ষামন্ত্রী হয়ে বলেছেন, এখন আর অতীতের মতো নকলবিরোধী অভিযানের প্রয়োজন হবে না।

আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। পরে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একসময় দেশে মব হয়েছে, শিক্ষার্থীরা অটো পাস নিয়েছে। এই সংস্কৃতিতে আর ফিরে যাবে না দেশ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়অভিযানশিক্ষাক্রমশিক্ষামন্ত্রী
বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

