দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণ-ইফতারে অংশ নিলেন প্রতিমন্ত্রী নুর

গণঅধিকার পরিষদ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণ-ইফতারে অংশগ্রহণ করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর আল রাজী কমপ্লেক্সের সামনে গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই গণ-ইফতার কর্মসূচিতে তিনি অংশ নেন। এ সময় দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও ইফতারে অংশগ্রহণ করেন।
গণঅধিকার পরিষদ জানায়, প্রতিবছরের মতো এবারও পুরো রমজান মাসজুড়ে গণ-ইফতার কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। চলতি বছর এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে গণঅধিকার পরিষদ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ। রমজান মাসব্যাপী এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
শেরপুরে এলপি গ্যাসের সাবডিপো বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার ধনকুণ্ডি এলাকায় প্রিমিয়ার এলপি গ্যাসের ডিপোতে এ বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা।২৪ মিনিট আগে
আমরা নির্বাচনের ইশতেহার অনুযায়ী ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছি। ঈদের আগে প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হবে। আমাদের যে...৩০ মিনিট আগে
প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো ধরনের শৈথিল্য বা অবহেলা সহ্য করা হবে না। কোনো আইনি জটিলতা বা সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া প্রকল্পের কাজে দেরি হলে, সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। সেই সঙ্গে জনগণের অর্থে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প অবশ্যই গুণগত মানসম্মত হতে হবে...৩২ মিনিট আগে
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক মাহবুব মোর্শেদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগসমূহ নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচনার জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।৩৭ মিনিট আগে