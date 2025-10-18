Ajker Patrika
কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বিমানবন্দরের আকাশে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আকাশ। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা সোয়া ২টার দিকে কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঢেকে দিয়েছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আকাশ। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) আনুমানিক দুপুরে অনেকেই দূর থেকে তা দেখেছেন। বিমানবন্দরের ৮ নং গেট সংলগ্ন আমদানী কার্গো ভিলেজ হাউজে শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৬টি ইউনিট কাজ করছে। এছাড়াও বিমানবন্দর বাহিনীর দমকল ইউনিট, ঢাকা ওয়াসার গাড়িও দেখা যায়।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ঢাকা অভিমুখী অন্তত ৮টি আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বিকল্প গন্তব্যে অবতরণ করেছে।

Shahjalal International Airport_Fire Photo-10_18_2025 4_49_04 PM-5
অগ্নিকাণ্ডে বিমান চলাচলে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটছে। অনেক ফ্লাইট ঢাকায় অবতরণ করতে না পেরে বিকল্প বিমানবন্দরে চলে যায়। এর মধ্যে ব্যাংকক থেকে ঢাকাগামী ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট এবং শারজাহ থেকে আসা এয়ার এরাবিয়ার একটি ফ্লাইট চট্টগ্রামে অবতরণ করে। একইভাবে দিল্লি থেকে ঢাকাগামী ইনডিগোর একটি ফ্লাইট নেমেছে কলকাতায়।

হংকং থেকে ঢাকাগামী ক্যাথে প্যাসিফিকের একটি ফ্লাইট আকাশে চক্কর দিতে থাকে অবতরণের অনুমতির অপেক্ষায়। অন্যদিকে, সৈয়দপুর ও চট্টগ্রাম থেকে ঢাকামুখী দুইটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট ঢাকায় অবতরণ করতে না পেরে আবার চট্টগ্রামে ফিরে যায়।

Shahjalal International Airport_Fire Photo-10_18_2025 4_49_04 PM-2
ঢাকাগামী আরও চারটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট—যার মধ্যে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ২টি এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ২ টি—চট্টগ্রামে ডাইভার্ট করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, মোট ৮টি ফ্লাইট (আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ) ঢাকায় অবতরণ করতে না পেরে চট্টগ্রাম ও কলকাতায় অবতরণ করেছে।

Dhaka Airport Fire 1-2025-10-18 (1)
