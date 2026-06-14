Ajker Patrika
জাতীয়

দুর্নীতির মামলায় জামিন পেলেন বেরোবির সাবেক উপাচার্য কলিমুল্লাহ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দুর্নীতির মামলায় জামিন পেলেন বেরোবির সাবেক উপাচার্য কলিমুল্লাহ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় কারাগারে থাকা রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

আজ রোববার বিচারপতি মো. আতোয়ার রহমান ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের বেঞ্চ রুল যথাযথ ঘোষণা করে জামিন দেন। তবে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার শর্ত দিয়েছেন হাইকোর্ট।

কলিমুল্লাহর পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. ফজলুর রহমান, ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, সৈয়দ মামুন মাহবুব ও আইনজীবী কাজী আহসান হাবিব। দুদকের পক্ষে ছিলেন খান মো. মইনুল হাসান লিপন। আর রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল।

সৈয়দ মামুন মাহবুব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হাইকোর্ট রুল যথাযথ ঘোষণা করে জামিন দিয়েছেন। তবে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার শর্ত দেওয়া হয়েছে।’ অধ্যাপক কলিমুল্লাহর বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা না থাকায় তাঁর মুক্তিতেও বাধা নেই বলে জানান তিনি।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে সাবেক উপাচার্য নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ ও এ কে এম নূর-উন-নবীসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। তাঁদের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা ছাত্রী হল ও ড. ওয়াজেদ মিয়া রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণে প্রায় চার কোটি টাকার অনিয়ম এবং আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়।

বিষয়:

দুর্নীতিজামিনআদালতহাইকোর্টদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)উপাচার্য
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