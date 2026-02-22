চাঁদাবাজির অভিযোগে উজিরপুরে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার বিরুদ্ধে মানববন্ধন

বরিশালের উজিরপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ ইউসুফের বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেছেন একদল গ্রামবাসী। তাঁদের অভিযোগ, সৈয়দ ইউসুফের মামলা-বাণিজ্য, চাঁদাবাজি ও ভূমিদস্যুতায় তাঁরা অতিষ্ঠ। তাঁরা ইউসুফের বিচার দাবি করেছেন।
আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) উজিরপুর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন হয়।
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া এক নারী জানান, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর ইউসুফ দখল, চাঁদাবাজি ও মামলা-বাণিজ্য করে এলাকার মানুষকে হয়রানি করেছেন। তাঁর সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিক মামলায় আসামি করে হয়রানি করা হয়।
ইউসুফের চাচাতো ভাই সৈয়দ নান্টুর অভিযোগ, নিজ বাড়ির পথ তৈরি করতে সৈয়দ ইউসুফ উপজেলা পরিষদ থেকে কালভার্ট নির্মাণের বরাদ্দ করিয়েছেন। গতকাল শনিবার নির্মাণকাজ শুরু হয়। তিনিসহ (নান্টু) আরও কয়েকজনের জমির ওপর কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। গ্রামবাসী বাধা দিলে নির্মাণকাজ বন্ধ হয়। এ নিয়ে গ্রামে উত্তেজনা চলছে।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা ইউসুফ জানান, আওয়ামী লীগের লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে নির্বাচনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ভোট দিয়েছেন দাঁড়িপাল্লায়।
আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি একযোগে অনুষ্ঠিত হবে অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন ও একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠান। এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান একুশে পদক প্রদান করবেন এবং বিকেলে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বইমেলার উদ্বোধন ঘোষণা করবেন।১৭ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নতুন সরকারকে চীন সমর্থন করে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে আজ রোববার সাক্ষাতের সময় এ কথা বলেন রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। ঢাকায় চীনা দূতাবাসের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২৯ মিনিট আগে
এর আগে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ওই সময়কার ২৩ হাজার ৮৬৫টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশের তথ্য ৮ ফেব্রুয়ারি জানায় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এসব মামলার বেশির ভাগই করা হয়েছিল বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।৩৩ মিনিট আগে
অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে যশোর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী মোছা. তাহেরা সোবহার নামে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই সঙ্গে তাঁদের তিন ছেলের নামে সম্পদবিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে।৩৯ মিনিট আগে