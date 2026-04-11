Ajker Patrika
জাতীয়

পুলিশের কোনো সদস্য অপরাধ করলে ছাড় নেই: আইজিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
আপডেট : ১১ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ৪৩
পুলিশের কোনো সদস্য অপরাধ করলে ছাড় নেই: আইজিপি
পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। ফাইল ছবি

প্রতিটি জেলার সদর থানাকে জিরো কমপ্লেইন থানা ঘোষণা করা হয়েছে উল্লেখ করে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির বলেছেন, বাংলাদেশ পুলিশ ঘুরে দাঁড়াবে। পুলিশের কোনো সদস্য অপরাধ করলে ছাড় দেওয়া হবে না। তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ শনিবার সকালে রাজধানীর রাজারবাগে আইজিপি শিক্ষাবৃত্তি-২০২৫ প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন আলী হোসেন ফকির।

মেধা ও মননশীলতার মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বাড়াতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আইজিপি বলেন, ‘জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি তোমাদের দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে। আইন জানা এবং আইন মেনে চলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। সব সময় ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সমাজের কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। সবাই মিলে গড়ে তুলতে হবে সুন্দর বাংলাদেশ।’

উল্লেখ্য, কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির সিএসআর থেকে পাওয়া অর্থে বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত স্কুল ও কলেজ থেকে ২০২৫ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া ৪০০ শিক্ষার্থীকে আইজিপি শিক্ষাবৃত্তি-২০২৫ দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা মহানগরীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ এবং এপিবিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ১০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি, ক্রেস্ট ও সনদ দেওয়া হয়। বাকি ৩০০ জনকে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের মাধ্যমে বৃত্তি দেওয়া হবে।

বিষয়:

পুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবরবৃত্তিরাজারবাগআইজিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনায় যোগ দিচ্ছে চীন

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

সম্পর্কিত

পুলিশের কোনো সদস্য অপরাধ করলে ছাড় নেই: আইজিপি

এভারকেয়ারে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ত্রাণমন্ত্রী দুলু

খলিলুর রহমান-জয়শঙ্কর বৈঠক: শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে আলোচনা

২ মে সিলেট যাচ্ছেন তারেক রহমান