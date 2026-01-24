Ajker Patrika
জাতীয়

আপিল বিভাগে ১৩ দিনে দেড় হাজার মামলা নিষ্পত্তি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপিল বিভাগে ১৩ দিনে দেড় হাজার মামলা নিষ্পত্তি
ফাইল ছবি

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ১৩ কার্যদিবসে ১ হাজার ৫৫২টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ৫ থেকে ২২ জানুয়ারি এসব মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

আজ শনিবার সুপ্রিম কোর্টের জনসংযোগ কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী আজকের পত্রিকাকে বলেন, বর্তমান প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর মামলা নিষ্পত্তিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিশেষ করে পুরাতন মামলা নিষ্পত্তিতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। আর বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি কমাতে পুরাতন মামলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে সুপ্রিম কোর্ট এবং জেলা আদালতের বিচারকদেরও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ অবসরে যান গত ২৭ ডিসেম্বর। পরদিন ২৬তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী। ৪ জানুয়ারি আপিল বিভাগের ১ নম্বর এজলাসে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ৫ জানুয়ারি থেকে আপিল বিভাগে শুরু হয় বিচারকাজ।

সংবর্ধনার দিন জুবায়ের রহমান চৌধুরী বলেছিলেন, বিচার বিভাগের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখবে—এমন পদক্ষেপই তিনি গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে জেলা পর্যায়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে।

বিষয়:

মামলাপ্রধান বিচারপতিআপিল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

সম্পর্কিত

ঋণখেলাপি এবং দ্বৈত নাগরিক ইস্যুতে ইসির বিরুদ্ধে নমনীয়তার অভিযোগ সুজনের

ঋণখেলাপি এবং দ্বৈত নাগরিক ইস্যুতে ইসির বিরুদ্ধে নমনীয়তার অভিযোগ সুজনের

আপিল বিভাগে ১৩ দিনে দেড় হাজার মামলা নিষ্পত্তি

আপিল বিভাগে ১৩ দিনে দেড় হাজার মামলা নিষ্পত্তি

বগুড়ায় জুলাই শহীদদের প্রতি উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানের শ্রদ্ধা

বগুড়ায় জুলাই শহীদদের প্রতি উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানের শ্রদ্ধা

দ্রুত পোস্টাল ভোট দেওয়ার আহ্বান ইসির, ব্যালট পৌঁছাতে হবে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে

দ্রুত পোস্টাল ভোট দেওয়ার আহ্বান ইসির, ব্যালট পৌঁছাতে হবে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে