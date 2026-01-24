আপিল বিভাগে ১৩ দিনে দেড় হাজার মামলা নিষ্পত্তি

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ১৩ কার্যদিবসে ১ হাজার ৫৫২টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ৫ থেকে ২২ জানুয়ারি এসব মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।
আজ শনিবার সুপ্রিম কোর্টের জনসংযোগ কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন।
সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী আজকের পত্রিকাকে বলেন, বর্তমান প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর মামলা নিষ্পত্তিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিশেষ করে পুরাতন মামলা নিষ্পত্তিতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। আর বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি কমাতে পুরাতন মামলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে সুপ্রিম কোর্ট এবং জেলা আদালতের বিচারকদেরও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ অবসরে যান গত ২৭ ডিসেম্বর। পরদিন ২৬তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী। ৪ জানুয়ারি আপিল বিভাগের ১ নম্বর এজলাসে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ৫ জানুয়ারি থেকে আপিল বিভাগে শুরু হয় বিচারকাজ।
সংবর্ধনার দিন জুবায়ের রহমান চৌধুরী বলেছিলেন, বিচার বিভাগের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখবে—এমন পদক্ষেপই তিনি গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে জেলা পর্যায়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে।
ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিক ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বিরুদ্ধে নমনীয়তার অভিযোগ তুলেছে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ তোলেন সংগঠনটির নেতারা।৩০ মিনিট আগে
বগুড়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিস্তম্ভ ও শহীদদের কবরে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। আজ শনিবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে বগুড়া শহরের সাতমাথায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে নির্মিত ‘৩৬ জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে’ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে নিবন্ধিত ভোটারদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ভোটারদের দ্রুত ভোট প্রদান সম্পন্ন করে ব্যালট সংবলিত হলুদ খামটি ডাকযোগে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
তরুণদের অংশগ্রহণ ছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন ইউনেসকোর হেড অব অফিস অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ টু বাংলাদেশ সুজান ভাইজ। তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় তরুণদের অংশীদার হিসেবে যুক্ত করতে হবে।৫ ঘণ্টা আগে