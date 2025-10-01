Ajker Patrika
‘বড় অপরাধীরা কীভাবে জামিন পায়, তা বোধগম্য নয়’— আইজিপি এমন বক্তব্য দেননি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ৪৭
পুলিশ সদর দপ্তর। ছবি: সংগৃহীত
পুলিশ সদর দপ্তর। ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) নামে প্রচারিত জামিনসংক্রান্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য ও বিকৃত বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।

আজ বুধবার পুলিশ সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইজিপির নামে একটি ফটো কার্ড প্রচার করা হচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছে—‘গ্রেপ্তারকৃত বড় বড় অপরাধীরা দু-তিন দিনের মধ্যে জামিনে বের হয়ে যায় কীভাবে, তা বোধগম্য নয়।’ অথচ আইজিপি এমন কোনো বক্তব্য দেননি।

গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে আইজিপির বক্তব্য বিকৃত করে ওই ফটো কার্ড তৈরি করা হয়েছে বলে জানায় মিডিয়া উইং।

পুলিশ সদর দপ্তরের মিডিয়া অ্যান্ড পিআর উইংয়ের এআইজি এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন এক বিবৃতিতে বলেন, ‘উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই অসত্য তথ্য প্রচার করা হয়েছে।’ এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারের প্রতিবাদ জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

অক্টোবরজুড়ে ১ হাজার ২০০ কর্মসূচি পালন করবে নিসচা

‘বড় অপরাধীরা কীভাবে জামিন পায়, তা বোধগম্য নয়’— আইজিপি এমন বক্তব্য দেননি

মাদ্রাসাশিক্ষাকে আমরা যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী করতে চাই: শিক্ষা উপদেষ্টা

রোহিঙ্গাদের সহায়তায় ৩৬ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

