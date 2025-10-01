‘বড় অপরাধীরা কীভাবে জামিন পায়, তা বোধগম্য নয়’— আইজিপি এমন বক্তব্য দেননি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) নামে প্রচারিত জামিনসংক্রান্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য ও বিকৃত বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।
আজ বুধবার পুলিশ সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইজিপির নামে একটি ফটো কার্ড প্রচার করা হচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছে—‘গ্রেপ্তারকৃত বড় বড় অপরাধীরা দু-তিন দিনের মধ্যে জামিনে বের হয়ে যায় কীভাবে, তা বোধগম্য নয়।’ অথচ আইজিপি এমন কোনো বক্তব্য দেননি।
গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে আইজিপির বক্তব্য বিকৃত করে ওই ফটো কার্ড তৈরি করা হয়েছে বলে জানায় মিডিয়া উইং।
পুলিশ সদর দপ্তরের মিডিয়া অ্যান্ড পিআর উইংয়ের এআইজি এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন এক বিবৃতিতে বলেন, ‘উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই অসত্য তথ্য প্রচার করা হয়েছে।’ এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারের প্রতিবাদ জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) নামে প্রচারিত জামিনসংক্রান্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য ও বিকৃত বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।
আজ বুধবার পুলিশ সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইজিপির নামে একটি ফটো কার্ড প্রচার করা হচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছে—‘গ্রেপ্তারকৃত বড় বড় অপরাধীরা দু-তিন দিনের মধ্যে জামিনে বের হয়ে যায় কীভাবে, তা বোধগম্য নয়।’ অথচ আইজিপি এমন কোনো বক্তব্য দেননি।
গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে আইজিপির বক্তব্য বিকৃত করে ওই ফটো কার্ড তৈরি করা হয়েছে বলে জানায় মিডিয়া উইং।
পুলিশ সদর দপ্তরের মিডিয়া অ্যান্ড পিআর উইংয়ের এআইজি এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন এক বিবৃতিতে বলেন, ‘উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই অসত্য তথ্য প্রচার করা হয়েছে।’ এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারের প্রতিবাদ জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।
সংবাদ সম্মেলনে নিসচার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য লিটন এরশাদ বলেন, সড়কে মানুষের জীবন রক্ষা করা নিসচার একার দাবি নয়, বরং পুরো জাতির দাবি। সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে হলে সব পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া এটি সম্ভব নয়। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সড়ক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্১৪ মিনিট আগে
শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্যে যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞানচর্চা ও ধর্মবিদ্যা একসাথে ছিল। আমরা চাই, এই ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার একটি সমন্বিত রূপ তৈরি করতে।’২১ মিনিট আগে
যুক্তরাজ্য সরকার রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নতুন করে ৩৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি মানবিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশে অবস্থানরত আশ্রিতদের জন্য ক্রমেই কমে আসা আন্তর্জাতিক সাহায্যের কারণে সংকট সৃষ্টির আশঙ্কার মধ্যেই এ ঘোষণা এল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা...৪ ঘণ্টা আগে
গত বছরের জুলাই-আগস্টে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় আগামী নভেম্বরে ঘোষণা করা হতে পারে। আরও তিনটি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ ডিসেম্বরে শেষ হয়ে রায় হতে পারে আগামী বছরের জানুয়ারিতে।১৫ ঘণ্টা আগে