Ajker Patrika
> জাতীয়

১৮টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাল অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বসছে ঐকমত্য কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের রূপরেখা ঠিক করতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তৃতীয় ধাপের সংলাপে বসতে যাচ্ছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। আগামীকাল সোমবার বেলা ৩টা থেকে জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে এ বৈঠক হবে বলে জানা গেছে।

কমিশন সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে ১৮টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। তবে সেখানে সংবাদমাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের মহাসচিব মোমিনুল আমিন, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সমন্বয়ক ফরিদুজ্জামান ফরহাদ এবং বাসদ মার্ক্সবাদী দলের সমন্বয়ক মাসুদ রানা বৈঠকে আমন্ত্রণ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ জানিয়েছেন, আগামীকালের বৈঠকটি হবে ‘অনানুষ্ঠানিক’, যা কমিশনের আইন বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনার অংশ।

রাষ্ট্র সংস্কারে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গত ২০ মার্চ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত দুই দফায় ৩০টির বেশি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে।

সেসব আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ১৬ আগস্ট জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর খসড়া উপস্থাপন করে কমিশন। খসড়াটিতে ভূমিকা, বেশির ভাগ দল-সমর্থিত ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবের তালিকা এবং একটি অঙ্গীকারনামা রয়েছে।

২৩ আগস্ট পর্যন্ত বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ ২৯টি দল জুলাই সনদের খসড়া নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই খসড়া সনদের ভূমিকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং অঙ্গীকারনামার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমালোচনা করে।

এ ছাড়া জামায়াত, এনসিপিসহ কয়েকটি দল সনদের টেকসই বাস্তবায়নের জন্য একটি আইনি কাঠামো তৈরির জোর দাবি জানায়।

খসড়াটি চূড়ান্ত করার অংশ হিসেবে ১০ আগস্ট থেকে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামানসহ আইনবিশেষজ্ঞ ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করে কমিশন।

বিশেষজ্ঞরা সনদ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাব করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট আয়োজন বা একটি বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ জারি।

বিষয়:

বৈঠকরাজনৈতিক দলজাতীয় ঐকমত্য কমিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

এআই চ্যাটবটকে যে ১০ তথ্য কখনো দেবেন না

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চীনা ঋণে ৯২৭ কোটি টাকায় কোচ কেনার প্রকল্প বাতিল, নতুন প্রস্তাব ৩২৮ কোটিতে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চবির সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সম্পর্কিত

১৮টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাল অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বসছে ঐকমত্য কমিশন

১৮টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাল অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বসছে ঐকমত্য কমিশন

অতিরিক্ত ডিআইজি মোজাম্মেল হক ও তাঁর স্ত্রীর সম্পদের বিবরণী চেয়েছে দুদক

অতিরিক্ত ডিআইজি মোজাম্মেল হক ও তাঁর স্ত্রীর সম্পদের বিবরণী চেয়েছে দুদক

সড়কে শৃঙ্খলা আনতে প্রয়োজন সড়ক নিরাপত্তা আইন

সড়কে শৃঙ্খলা আনতে প্রয়োজন সড়ক নিরাপত্তা আইন

বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যবই ছাপাতে দিলে এনসিটিবির কার্যক্রম বন্ধের হুমকি এনসিপির

বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যবই ছাপাতে দিলে এনসিটিবির কার্যক্রম বন্ধের হুমকি এনসিপির