‘জঙ্গি এমপি’ অপবাদে খেলাফত মজলিসের সংসদ সদস্যের বিশেষ অধিকারের নোটিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৪: ৩৮
সংসদ সদস্য সাইদউদ্দিন আহমদ হানজালা। ছবি: সংগৃহীত

সংসদ এলাকায় তাঁকে ‘জঙ্গি এমপি’ বলে অপবাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে জাতীয় সংসদে বিশেষ অধিকারের নোটিশ দিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সংসদ সদস্য সাইদউদ্দিন আহমদ হানজালা।

স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে আজ বৃহস্পতিবার অধিবেশনের শুরুতে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়। এরপর নোটিশটি উত্থাপন করেন হানজালা।

হানজালা বলেন, গত ৩০ তারিখে (৩০ মার্চ) সংসদ এলাকায় তাঁকে প্রকাশ্যে ‘জঙ্গি এমপি’ বলা হয়। পরে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তিনি সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হচ্ছেন এবং সংসদ সদস্য হিসেবে তাঁর বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মনে করেন।

সংসদে তিনি বলেন, ‘বিগত ৩০ তারিখে সংসদ এলাকার মধ্যে আমাকে প্রকাশ্য “জঙ্গি এমপি” বলে অপবাদ দেওয়া হয়। যাহা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে করে আমি সামাজিকভাবে ভীষণ হেয়প্রতিপন্ন হচ্ছি। সংসদের অভ্যন্তরে গর্হিত হওয়ায় সংসদে আমার বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করছি।’

এটিকে ‘ফ্যাসিস্ট ওয়ার্ড’ আখ্যা দিয়ে হানজালা বলেন, ‘গত ১৭ বছর ধরে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে “ভালো মানুষকে, দাড়িওয়ালা-টুপিওয়ালা মানুষকে” বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে, বিভিন্নভাবে তারা হেয়প্রতিপন্ন করেছে।’

সরকারি ও বিরোধী দল নির্বিশেষে সব সংসদ সদস্যের সম্মান রক্ষায় স্পিকারের হস্তক্ষেপও চান তিনি।

স্পিকারকে উদ্দেশ করে হানজালা বলেন, ‘আমি চাই আপনার মাধ্যমে প্রত্যেকেই যেন তার সম্মান নিয়ে থাকতে পারে। কারও সম্মান আগামীতে কেউ যেন ক্ষুণ্ন করতে না পারে।’

পরে স্পিকার ওই সদস্যর বিশেষ অধিকারের প্রশ্নটি উত্থাপিত হলো বলে সংসদে জানান। স্পিকার বলেন, ‘মাননীয় সংসদ সদস্যের বিশেষ অধিকারের প্রশ্নটি অধিকতর পরীক্ষা করা, তদন্ত এবং রিপোর্টদানের জন্য বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।’

বিশেষ অধিকার-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

