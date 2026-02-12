Ajker Patrika
গণতন্ত্রের ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছাবে বলে আশাবাদ সিইসির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেন হাইস্কুল কেন্দ্রে নিজের ভোট প্রদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণতন্ত্রের যে ট্রেনে বাংলাদেশ উঠেছে, সেটি নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেন হাইস্কুল কেন্দ্রে নিজের ভোট প্রদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

এ সময় সিইসি জানান, নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘গতকাল আমি দেশের অনেক জেলা প্রশাসক ও এসপিদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের বলেছি, কারও পক্ষে কাজ করা যাবে না। অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকতে হবে। শুধু নিজে নিরপেক্ষ থাকলেই হবে না, আশপাশের সবাইকেও নিরপেক্ষ রাখতে হবে।’

এ সময় উপস্থিত বিভাগীয় কমিশনার বিষয়টির সাক্ষী দিতে পারবেন বলেও উল্লেখ করেন সিইসি। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে নিজের ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, ‘আমি চেয়েছিলাম, জাতির এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একটি অবদান রাখতে। সেই চেষ্টা করছি।’

নির্বাচন ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া ভিডিও ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ছবি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন সিইসি। তিনি বলেন, ‘সবকিছু চাইলেও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অনেক কিছুই সীমান্তের ওপার থেকে পরিচালিত হয়। ফলে আমরা মূলধারার গণমাধ্যমের ওপর ভরসা করি। জনগণও যেন সত্য-মিথ্যা যাচাই করে তথ্য শেয়ার করেন।’

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও ভুয়া তথ্য প্রতিরোধ—এই দুই বিষয়কে সামনে রেখেই কমিশন কাজ করছে বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

