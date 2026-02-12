গণতন্ত্রের ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছাবে বলে আশাবাদ সিইসির

গণতন্ত্রের যে ট্রেনে বাংলাদেশ উঠেছে, সেটি নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেন হাইস্কুল কেন্দ্রে নিজের ভোট প্রদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
এ সময় সিইসি জানান, নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘গতকাল আমি দেশের অনেক জেলা প্রশাসক ও এসপিদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের বলেছি, কারও পক্ষে কাজ করা যাবে না। অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকতে হবে। শুধু নিজে নিরপেক্ষ থাকলেই হবে না, আশপাশের সবাইকেও নিরপেক্ষ রাখতে হবে।’
এ সময় উপস্থিত বিভাগীয় কমিশনার বিষয়টির সাক্ষী দিতে পারবেন বলেও উল্লেখ করেন সিইসি। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে নিজের ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, ‘আমি চেয়েছিলাম, জাতির এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একটি অবদান রাখতে। সেই চেষ্টা করছি।’
নির্বাচন ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া ভিডিও ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ছবি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন সিইসি। তিনি বলেন, ‘সবকিছু চাইলেও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অনেক কিছুই সীমান্তের ওপার থেকে পরিচালিত হয়। ফলে আমরা মূলধারার গণমাধ্যমের ওপর ভরসা করি। জনগণও যেন সত্য-মিথ্যা যাচাই করে তথ্য শেয়ার করেন।’
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও ভুয়া তথ্য প্রতিরোধ—এই দুই বিষয়কে সামনে রেখেই কমিশন কাজ করছে বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার।
রাজধানীর বাড্ডার বেরাইদ এলাকায় একেএম রহমত উল্লাহ কলেজ কেন্দ্রে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের লাইন দীর্ঘ লাইন হতে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নাহিদ ইসলাম ভোট দিয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রটিতে ভোটারের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।১২ মিনিট আগে
তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় তথ্য ছড়ানোর ব্যাপারটা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা না, সবখানের সমস্যা। তদুপরি আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় যাতে কোনো মিস ইনফরমেশন না ছড়ায় বা মিস ইনফরমেশনের পরিমাণ কমে, সে জন্য সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট আছি এবং কাজ করে যাচ্ছি।১৬ মিনিট আগে
জাতীয় নির্বাচনের দিন রাজধানী ঢাকায় মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। ভোটারদের নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে পৌঁছাতে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মেট্রো চলাচল করছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীচাপ বিবেচনায় প্রয়োজন হলে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তুতিও রাখা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
ভোটের পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজের ভোট প্রদান করতে এসে তিনি এ মন্তব্য করেন। সকাল সাড়ে ৮টায় রাজধানীর ওয়েস্ট ধানমন্ডি ইউসুফ হাই স্কুলে ভোট দেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ।২ ঘণ্টা আগে