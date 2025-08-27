Ajker Patrika
তত্ত্বাবধায়ক বাতিলের রায় লিখে বিচারপতি খায়রুল দণ্ডবিধির ২১৯ ধারার অপরাধ করেছেন: অ্যাটর্নি জেনারেল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ৩৪
ছবি: সংগৃহীত

অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, ‘বাংলাদেশের মানুষকে দীর্ঘস্থায়ী গণতন্ত্রের পথে নেওয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থায় ফিরে যেতে চাই। ওই রায় লেখা থেকে শুরু করে সই করা পর্যন্ত আইনি পরিক্রমায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক যে অপরাধ করেছেন, সে অপরাধ দণ্ডবিধির ২১৯ ধারায় সুনির্দিষ্ট অপরাধ। আমরা এটিও আদালতের নোটিশে আনব।’

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে করা রিভিউ আবেদনের শুনানি নিয়ে লিভ মঞ্জুরের পর আদালত থেকে বের বুধবার এসব কথা বলেন তিনি।

অ্যাটর্নি জেনারেল নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি শুনানিতে ১৯৭১ এবং ১৯৯০ সালের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছি। পাকিস্তানের একটি সংবিধান ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশের মানুষ মনে করেছে আমরা আর পাকিস্তানি কাঠামো ও সংবিধানের আওতায় আর শাসিত হব না। শাসক শ্রেণি কে হবে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। তারপর দেশ স্বাধীন করে ১৯৭২ সালের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাংবিধানিক কাঠামো ছিল না। ৭২ সালের সংবিধানে আমরা বলেছি, এটা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন।’

মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘৯০ সালে গণ-অভ্যুঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে প্রধান বিচারপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়ে আবার ফিরে আসা সংবিধানে ছিল না। আমরা তিনজোটের রুপরেখাকে প্রাধান্য দিয়ে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়েছি। আমরা সেটা সংবিধানের পার্ট করেছি। জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে জুলাই বিপ্লব এসেছে। আগামী দিনে নির্বাচন নিয়ে জনগণকে সকল প্রকার সংশয় থেকে বের করে আনার জন্য, মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের যে অবস্থা সেখান থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য ত্রয়োদশ সংশোধনীর যে রায়, তা বাতিল হওয়া দরকার। এ রায় মৌলিক কাঠামোকে আঘাত করেছে।’

আইনজীবী জয়নুল আবেদীন বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায় আপিল বিভাগের রুলের পরিপন্থী। সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক যখন রায় দিলেন তখন তার শপথ ছিল না। ওই রায়ের কারণে আয়নাঘর, হাজার হাজার মানুষ গুম, লাখ লাখ মামলা, বিনা ভোটের নির্বাচন—সবকিছু হয়েছে। খায়রুল হকের কারাগারে যাবার কারণ হচ্ছে তিনি শুধু বিচার বিভাগকে ধ্বংস করেননি, মানুষের সব অধিকারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। শেখ হাসিনা আরও ধীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার জন্য খায়রুল হককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমরা মনে করি ওই রায়টি বাতিল হয়ে যাবে। আমরা মনে করি খায়রুল হকের বিরুদ্ধে আরও মামলা হবে।’

আইনজীবী শিশির মনির বলেন, ওই রায়ের ফলে নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে। যার পলে স্বৈরশাসকের জন্ম হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালু থাকলে কারও পক্ষে স্বৈরশাসক হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। এগুলো বুঝেই জামায়াতের ইসলামী তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছিল। ওই রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অগণতান্ত্রিক বলা হয়েছিল। যা ছিল ৯০ দিনের জন্য। ৯০ দিনের জন্য অগণতান্ত্রিক সরকার মানতে না পারার কারণে ১৫ বছর স্বৈরশাসক ও অগণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে থাকতে হয়েছে।

এর আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির জন্য আগামী ২১ অক্টোবর দিন ধার্য করা হয়। রিভিউ শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে ১৪ বছর আগে আপিল বিভাগরে দেওয়া রায় রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) চেয়ে করা আবেদনের ওপর শুনানি শেষে লিভ মঞ্জুর (আপিলের অনুমতি) করে এই আদেশ দেওয়া হয়।

২০১১ সালের ১০ মে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আপিল বিভাগের ওই রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন করেন সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন এর সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি। পরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারও রিভিউ আবেদন করেন। এ ছাড়া নওগাঁর রানীনগরের নারায়ণপাড়ার বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মোফাজ্জল হোসেনও আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন করেন।

গণতন্ত্রবিচারপতিঅ্যাটর্নি জেনারেল
