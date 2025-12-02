Ajker Patrika
সন্ত্রাসীদের সক্রিয়তায় উদ্বেগ পরোয়া করছে না পুলিশ

  • সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর দ্বন্দ্বে একের পর এক খুন। গত রোববার খুলনায় দুজনকে প্রকাশ্যে হত্যা।
  • সীমান্তের বিভিন্ন পথে অবৈধ অস্ত্র-গুলি ঢুকছে। গত শনিবার যশোরে জব্দ অস্ত্র-গুলি।
শাহরিয়ার হাসান, ঢাকা 
পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। ছবি: সংগৃহীত
পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

শীর্ষ সন্ত্রাসীদের হঠাৎ সক্রিয়তা, অপরাধীদের দ্বন্দ্বের জেরে খুনোখুনি, সীমান্ত পথে আসা অবৈধ অস্ত্র-গুলির কয়েকটি চালান জব্দের ঘটনা সাধারণ মানুষকে নতুন করে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। গত বছরের ৫ আগস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্রের মধ্যে পাঁচ শতাধিক অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। ফলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অবশ্য পুলিশ বলছে, নির্বাচনে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কোনো হুমকি নয়। তারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছাড়া কিছু করতে পারবে না। তবে পুলিশ সদর দপ্তরের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এক নির্বাচনে ভোটারদের ভয় দেখানো, প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর হামলা এবং ফলাফল প্রভাবিত করতে অপরাধী চক্রগুলোকে ভাড়াটে পেশিশক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

এদিকে সরকারের সূত্র বলছে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরই সারা দেশে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দখলদার, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হবে।

জামিনে মুক্তি পাওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীরা নির্বাচনে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম গত শনিবার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, জামিনে বের হওয়া সন্ত্রাসীরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না। পারলে এত দিনে অনেক কিছুই করে ফেলত।

নির্বাচনে তারা কোনো হুমকি নয়। পুলিশ তাদের পরোয়া করে না।

চট্টগ্রামে গত ৫ নভেম্বর বিএনপির প্রার্থীর গণসংযোগে ‘সন্ত্রাসী’ সরোয়ার হোসেন বাবলাকে, ১০ নভেম্বর রাজধানীতে আদালতপাড়ার কাছে শীর্ষ সন্ত্রাসী তারিক সাইফ মামুনকে এবং গতকাল রোববার খুলনায় আদালতের ফটকের বাইরে প্রকাশ্যে দুজনকে হত্যা অপরাধী চক্রের দ্বন্দ্বে খুনোখুনিকে নতুন করে আলোচনায় এনেছে। বাবলা ও মামুন হত্যাকাণ্ডে অভিযোগের তির প্রতিপক্ষ শীর্ষ সন্ত্রাসীর দিকে। খুলনায় গুলি করে ও কুপিয়ে দুজনকে হত্যাও সন্ত্রাসীদের দ্বন্দ্বের জের।

খুলনায় গতকাল নিহত ফজলে রাব্বি রাজন ও হাসিব হাওলাদারের বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে ছয়টি করে মামলা ছিল। খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, নিহত দুজনই সন্ত্রাসী পলাশ গ্রুপের সহযোগী ছিলেন এবং আড়াই মাস আগে জামিনে কারাগার থেকে বের হন।

ঢাকার পল্লবীতে ১৭ নভেম্বর থানা যুবদলের সদস্যসচিব গোলাম কিবরিয়াকে দোকানে ঢুকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর পেছনেও রয়েছে অপরাধী চক্রের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। মুন্সিগঞ্জের সদর উপজেলার চরাঞ্চলে বিএনপির দুই পক্ষের সমর্থককে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একজনকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র বলছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর কারাগার থেকে আলোচিত ১৭৪ জন আসামি মুক্তি পায়। তাদের মধ্যে ১১ জন শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকায় রয়েছে। জামিনের পর তাঁদের অনেকে লাপাত্তা। জামিনে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন সুইডেন আসলাম, সানজিদুল ইসলাম ইমন, পিচ্চি হেলাল, আব্বাস আলী, টিটন, ফ্রিডম রাসু। এ ছাড়া বিদেশ থেকে ফেরা কেউ কেউ এলাকা নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি ও পুরোনো অনুসারীদের সক্রিয় করে তুলছে। বড় সন্ত্রাসীদের পাশপাশি তাদের সহযোগীরাও সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

সূত্রগুলো বলছে, সুব্রত বাইন গ্রেপ্তারের পর জিসান গ্রুপ মগবাজার থেকে মহাখালী পর্যন্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। ইমনের সহযোগীরা মোহাম্মদপুর-ধানমন্ডি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে।

চট্টগ্রামের পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলী ওরফে বড় সাজ্জাদ বিদেশে বসে অপরাধ জগৎ নিয়ন্ত্রণ করছেন। গত বছরের আগস্ট থেকে ১০টি হত্যাকাণ্ডে সাজ্জাদ গ্রুপের সংশ্লিষ্টতার তথ্য রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এর মধ্যে সরোয়ার বাবলা ও আকবর হত্যাকাণ্ডও রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সম্প্রতি বলেছেন, জামিনে থাকা কোনো অপরাধী নতুন করে অপরাধ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী দাবি করেছেন, ঢাকার অপরাধ পরিস্থিতি আগের তুলনায় নিয়ন্ত্রণে। ছিনতাই ও দিনেদুপুরে হামলা কমেছে। পুলিশ আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখেছে।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সূত্র বলছে, সীমান্তের কমপক্ষে ১৮টি স্থান দিয়ে চোরাচালানের অস্ত্র-গুলি ঢুকছে। এর মধ্যে বেশি আসছে টেকনাফ, বেনাপোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর ও মেহেরপুর দিয়ে। মাঝে মাঝে অস্ত্রের চালান জব্দও করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সর্বশেষ গত শনিবার যশোরে জব্দ করা হয়েছে ৫টি বিদেশি পিস্তল ও ৫০টি গুলি। সীমান্তপথে আসা এসব অস্ত্র-গুলি জব্দ করেছে যশোরের জেলা ডিবি পুলিশ। সূত্র বলেছে, এগুলোর গন্তব্য ছিল কক্সবাজার।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্র বলছে, গত বছরের ১ আগস্ট থেকে চলতি বছরের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত র‍্যাব ২১৯টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে, গ্রেপ্তার করেছে ১১২ জনকে। বিজিবি সদর দপ্তর সূত্র জানায়, বছরের প্রথম ১০ মাসে উদ্ধার হয়েছে ১ হাজার ৩৭৭টি অস্ত্র।

গত বছরের ৫ আগস্ট থানাগুলো থেকে লুট হওয়া পুলিশের পাঁচ শতাধিক অস্ত্রের এখনো খোঁজ নেই। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলোর বড় অংশ অপরাধীদের হাতে রয়েছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, জামিনে মুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় আবার অপরাধে ফিরছে। শহরে গুলি করে হত্যা সেটার ইঙ্গিত বহন করছে। চিহ্নিত এই অপরাধীদের এখনই গ্রেপ্তার ও অস্ত্র উদ্ধার না করলে নির্বাচনের পরিবেশ শান্ত রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

অস্ত্রপুলিশঅপরাধসন্ত্রাসীঅবৈধছাপা সংস্করণজাতীয় সংসদখুন
খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে খালেদা জিয়া: আজম খান

‘বিশ্বে প্রথম’ মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সফল পরীক্ষা তুরস্কের

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের প্রথম সচিব হাবিবুর রহমান

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামছে দুদক

জাতীয়

টিউলিপের সাজার খবর যুক্তরাজ্যসহ বিশ্ব গণমাধ্যমে যেভাবে এল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
টিউলিপের সাজার খবর যুক্তরাজ্যসহ বিশ্ব গণমাধ্যমে যেভাবে এল

পূর্বাচলে শেখ রেহানার প্লট দুর্নীতির মামলায় সোমবার ঢাকার আদালত যে রায় দিয়েছে, তা দেশের গণমাধ্যমের পাশাপাশি ছাপা হয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও। এই মামলায় ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকীকেও দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর টিউলিপের মা রেহানার ৭ বছর, খালা শেখ হাসিনার ৫ বছর সাজা ঘোষণা করা হয়েছে।

পারিবারিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ ওঠার পর যুক্তরাজ্যে প্রতিমন্ত্রীর পদ খোয়ানো টিউলিপের এই সাজার রায় ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমগুলো ‘গুরুত্বের সঙ্গে’ ছেপেছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের আদালতে চলা বিচারের বিষয়টি সামনে এনেছে বিবিসি ও রয়টার্সসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম।

টিউলিপের বিরুদ্ধে এ মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি তাঁর মাকে পূর্বাচলে ১০ কাঠার প্লট পাইয়ে দিতে খালা সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে প্রভাবিত করেছেন। তবে এই অভিযোগসহ পারিবারিক সব দুর্নীতির অভিযোগ শুরু থেকেই অস্বীকার করে আসছেন ব্রিটিশ লেবার এমপি টিউলিপ। বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে রায়কে ‘ত্রুটিপূর্ণ ও প্রহসনমূলক’ বলেছেন তিনি।

রায় ঘোষণার পর বিবিসি খবরের শিরোনাম করেছে, ‘টিউলিপ সিদ্দিক এমপি গিভেন জেইল সেনটেন্স ইন বাংলাদেশ আফটার ট্রায়াল ইন হার অ্যাবসেন্স’।

প্রতিবেদনে শুরুতে টিউলিপের অনুপস্থিতির বিষয়টিসহ রায়ের তথ্য লেখা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলায় অভিযোগের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এরপর মামলার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে টিউলিপ যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটি তুলে ধরা হয়েছে।

বিবিসি লিখেছে, ‘লন্ডনে বাস করা টিউলিপ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাঁর সাজা খাটার সম্ভাবনাও নেই। এই লেবার এমপি বলেছেন, বিচারপ্রক্রিয়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ও প্রহসনমূলক।’

বার্তা সংস্থা রয়টার্স শিরোনাম করেছে ‘ইউকে ল মেকার টিউলিপ সিদ্দিক হ্যান্ডেড জেইল সেনটেন্স ইন অ্যাবসেনশিয়া ইন বাংলাদেশ গ্রাফট কেইস’।

প্রতিবেদনে রায়ের খবর পরই সিদ্দিকীর অভিযোগ অস্বীকারের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। টিউলিপ এক বিবৃতিতে এই বিচারকে ‘ত্রুটিপূর্ণ ও প্রহসনমূলক’ বলেছেন, লিখেছে রয়টার্স। প্রতিবেদনে টিউলিপের বক্তব্যে লেখা হয়েছে, ‘এই ক্যাঙারু কোর্টের ফলাফল যেমন অনুমেয়, তেমনি অযৌক্তিকও।’

লেবার পার্টির একজন মুখপাত্র রয়টার্সকে বলেন, ‘যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার সুযোগ পাননি টিউলিপ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর বিস্তারিতও তাঁকে জানানো হয়নি। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলে তাঁকে আইনি প্রতিনিধি নিয়োগের সুযোগ দেওয়া উচিত। এই মামলায় সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। আমরা এই বিচার মানি না।’ বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের যে অপরাধী প্রত্যাবর্তন চুক্তি নেই, সে কথাও লেখা হয়েছে প্রতিবেদনে।

গার্ডিয়ান শিরোনাম করেছে, ‘বাংলাদেশ কোর্ট সেনটেন্সেস ইউকে এমপি টিউলিপ সিদ্দিক টু টু ইয়ার্স ইন প্রিজন ইন অ্যাবসেনশিয়া’।

প্রতিবেদনে রায়ের তথ্যের পর গার্ডিয়ান লিখেছে, টিউলিপের অনুপস্থিতিতেই বিচার চলেছে। সোমবার রায় ঘোষণার সময় হাসিনা, টিউলিপ, রেহানা এমনকি পরিবারের এক ডজনের বেশি সদস্যের কেউ আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।

গার্ডিয়ান লিখেছে, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের অপরাধী প্রত্যাবর্তন চুক্তি নেই এবং টিউলিপের সাজা খাটারও সম্ভাবনা নেই।’ লেবার পার্টি বলছে, টিউলিপের বিরুদ্ধে দুর্নীতি সাজার রায়কে তারা স্বীকৃতি দিচ্ছে না। কারণ এ মামলায় তাঁকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

রায়ের পর টিউলিপ গার্ডিয়ানকে বলেন, এ রায়কে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু তিনি দেখছেন না। তিনি বলেন, পুরো প্রক্রিয়াটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ‘ক্যাঙারু কোর্টের’ ফলাফল যেমন অনুমানযোগ্য ছিল, তেমনি এটি অযৌক্তিক।

দ্য টেলিগ্রাফ শিরোনাম করেছে, ‘টিউলিপ সিদ্দিক সেনটেন্সড টু টু ইয়ার্স ইন প্রিজন ওভার করাপশন ইন বাংলাদেশ’।

তাদের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, প্রাক্তন এ লেবার প্রতিমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর মামলায় তাঁর কী দায়, সেটি লেখা হয়েছে। মামলার রায় সম্পর্কে টিউলিপ সিদ্দিকের বক্তব্যও স্পষ্ট করা হয়েছে।

টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, সোমবার রায় ঘোষণার পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চিফ সেক্রেটারি ড্যারেন জোনস স্কাই ডটকমকে বলেন, ‘টিউলিপ এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অনিয়মের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘যত দূর জানি, তিনি বাংলাদেশের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে সফল হননি এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়টি যতটা না আইনি, তাঁর চেয়ে বেশি রাজনৈতিক।’

এই ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার টিউলিপকে সমর্থন দিচ্ছে কিনা, এই প্রশ্নে জোনস ‘সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন’।

অপরদিকে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস শিরোনাম করেছে, ‘এক্স-ইউকে মিনিস্টির টিউলিপ সিদ্দিক রিসিভস টু-ইয়ার জেইল সেনটেন্স ইন বাংলাদেশ’।

প্রতিবেদনে রায়ের তথ্যের পর লেখা হয়েছে, আসামিদের অনুপস্থিতিতে রায় ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি না থাকার ফলে রায় কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ইনডিপেনডেন্ট তাদের শিরোনাম করেছে, ‘লেবার এমপি টিউলিপ সিদ্দিক হ্যান্ডেড টু-ইয়ার প্রিজন সেনটেন্স ফর করাপশন ইন বাংলাদেশ’।

আসামিদের অনুপস্থিতিতে রায় ঘোষণার কথা তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেট এমপি টিউলিপ তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। আর বাংলাদেশের সঙ্গে অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি না থাকার ফলে সাজা কার্যকরের সম্ভাবনাও নেই।

ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড শিরোনাম করেছে, টিউলিপ সিদ্দিক হিটস আউট অ্যাট ‘ফ্লড অ্যান্ড ফার্সিক্যাল’ করাপশন ভার্ডিক্ট অ্যাজ সি গেটস জেইল সেনটেন্স ইন বাংলাদেশ।

প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, দুর্নীতির মামলায় টিউলিপের অনুপস্থিতিতে চলা বিচারে তাঁর দুই বছরের সাজা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের আদালত। আদালতের আনা অভিযোগ ও সেটি প্রত্যাখ্যান করে টিউলিপের দেওয়ার বক্তব্যও তুলে ধরা হয়েছে।

ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড লিখেছে, সোমবার সকালে এই ব্রিটিশ এমপিকে তাঁর উত্তর লন্ডনের বাড়িতে দেখা গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলার রায়কে ‘বাংলাদেশের নোংরা রাজনীতি’ বলে বর্ণনা করেন তিনি।

প্লট না নিলেও সাজা, রায় নিয়ে গার্ডিয়ানকে যা বললেন টিউলিপপ্লট না নিলেও সাজা, রায় নিয়ে গার্ডিয়ানকে যা বললেন টিউলিপ

সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক মো. রবিউল আলম এই রায় ঘোষণা করেন।

মামলার অভিযোগ ছিল, ঢাকা শহরে বাড়ি বা ফ্ল্যাট বা আবাসন সুবিধা থাকার পরেও ‘সেই তথ্য গোপন করে আইন ভেঙে দুর্নীতির মাধ্যমে’ শেখ রেহানা পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠার একটি প্লট বরাদ্দ নেন। শেখ হাসিনা ‘ক্ষমতার অপব্যবহার’ করে বোনকে প্লট বরাদ্দে ‘সহায়তা’ করেন এবং টিউলিপ সিদ্দিক তাঁর মা রেহানাকে প্লট পাইয়ে দিতে খালা শেখ হাসিনাকে ‘প্রভাবিত’ করেন।

এসব অভিযোগ অস্বীকার করে টিউলিপ বলে আসছেন, এগুলো ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’।

উল্লেখ্য, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগের সরকার পতনের পর থেকে শেখ হাসিনা ভারতে নির্বাসিত আছেন। তাঁর বোন শেখ রেহানাও সে সময় তাঁর সঙ্গে যান। আর টিউলিপ যুক্তরাজ্যেই থাকেন। তাদের ‘পলাতক’ দেখিয়ে এ মামলার বিচার কাজ চলে। ফলে তাঁদের পক্ষে কোনো আইনজীবী মামলা লড়ার সুযোগ পাননি।

এর আগে গত মাসে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়। সেই রায়ের পর গত সপ্তাহে আরেকটি দুর্নীতির মামলায় তাঁকে আরও ২১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

যুক্তরাজ্যকারাদণ্ডশেখ রেহানাশেখ হাসিনাটিউলিপ সিদ্দিক
খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে খালেদা জিয়া: আজম খান

‘বিশ্বে প্রথম’ মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সফল পরীক্ষা তুরস্কের

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের প্রথম সচিব হাবিবুর রহমান

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামছে দুদক

জাতীয়

খালেদা জিয়াকে ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’ ঘোষণা, নিরাপত্তায় এসএসএফ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১: ৫৪
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’ ঘোষণা করেছে সরকার। একই সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জন্য স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘সরকার বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স) আইন, ২০২১-এর ধারা ২(ক)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ‘‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।’

প্রসঙ্গত, বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় কয়েক দিন ধরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া।

বিএনপিঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধানমন্ত্রীখালেদা জিয়াপ্রজ্ঞাপন
খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে খালেদা জিয়া: আজম খান

‘বিশ্বে প্রথম’ মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সফল পরীক্ষা তুরস্কের

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের প্রথম সচিব হাবিবুর রহমান

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামছে দুদক

জাতীয়

নভেম্বরে রাজনৈতিক সহিংসতা বেড়েছে, নিহত ৯ ও আহত ৭২৪: এমএসএফ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নভেম্বরে রাজনৈতিক সহিংসতা বেড়েছে, নিহত ৯ ও আহত ৭২৪: এমএসএফ

নভেম্বর মাসে অক্টোবর মাসের তুলনায় রাজনৈতিক সহিংসতাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে গ্রেপ্তার, সীমান্ত পরিস্থিতি ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা বেড়েছে। নভেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরেছে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)।

আজ সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি এ তথ্য জানায়। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং নিজেদের তথ্যানুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিবেদন বলা হয়, নভেম্বরে রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘিরে মামলায় অক্টোবরে ১২ জন থেকে নভেম্বর মাসে ৩৮৫-তে পৌঁছায়। এমএসফের ভাষ্যে যা বহুগুণ বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক দমনপীড়ন বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। রাজনৈতিক সহিংসতাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। অক্টোবরে ৪৯টি সহিংসতার ঘটনায় ৫৪৭ জন আহত ও ২ জন নিহত হয়েছিলেন। পরের মাসে ৭২টি রাজনৈতিক সহিংসতায় ৭২৪ জন আহত এবং নিহত হয়েছেন ৯ জন।

এমএসএফের প্রতিবেদন বলছে, সীমান্তে হত্যা ও নির্যাতন বন্ধে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে এসব ঘটনা বন্ধ হচ্ছে না; বরং ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রয়েছে। নভেম্বরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে ১ জন নিহত ও ৪ জন আহত হন। ভারতীয় সীমান্তবর্তী নাগরিকের গুলিতে ১ জন নিহত ও ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা ১ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। চোরাকারবারিদের হামলা ঠেকাতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) গুলিতে এক যুবক নিহত হন। ভারতীয় সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগর থেকে ১০৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। এ ছাড়া নাফ নদী থেকে নৌকাসহ ৪৭ জেলেকে ধরে নিয়ে যায় আরাকান আর্মি। ফলে সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকেরা উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের মধ্যে জীবনযাপন করছেন।

নারী ও শিশু সহিংসতার ক্ষেত্রে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে মন্তব্য এমএসএফের। অক্টোবরের তুলনায় যৌন নিপীড়ন ও শারীরিক নির্যাতন বেড়েছে। অক্টোবরে ছিল ২৪টি যৌন নিপীড়নের ঘটনা, যা নভেম্বরে ২৮টি হয়েছে, শারীরিক নির্যাতন যেখানে ছিল ৫৭টি, সেখানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৭টিতে।

এ ছাড়া নভেম্বরে গণপিটুনি বা মব সন্ত্রাসে হতাহতের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে ঘটেই চলেছে। চলতি সময়ে গণপিটুনির সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় জনমনে নিরাপত্তা বোধের বিষয়টি প্রশ্নাতীতভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।

এমএসএফ বলছে, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক চর্চা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমমর্যাদা ও নাগরিক জীবনে নিরাপত্তার বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তারা জোর দাবি জানায়।

গ্রেপ্তারমানবাধিকার
খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে খালেদা জিয়া: আজম খান

‘বিশ্বে প্রথম’ মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সফল পরীক্ষা তুরস্কের

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের প্রথম সচিব হাবিবুর রহমান

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামছে দুদক

জাতীয়

বিডিআর হত্যাকাণ্ড মানবতাবিরোধী অপরাধ হলে ট্রাইব্যুনালে বিচার হবে: তাজুল ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. তাজুল ইসলাম। ফাইল ছবি
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. তাজুল ইসলাম। ফাইল ছবি

বিডিআর হত্যাকাণ্ড মানবতাবিরোধী অপরাধের আওতায় পড়লে এর বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হবে বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা জানান তিনি।

তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের কাছেও অভিযোগ এসেছে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে। সেটা আমরা এখন পর্যন্ত যাচাই-বাছাই সেভাবে করিনি। আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখব, এই রিপোর্টটা পড়ে দেখব। তারপরে যদি আমাদের কাছে মনে হয়, এই বিচারটা মানবতাবিরোধী অপরাধের মধ্যে পড়ছে বা আমাদের এখানে বিচার করার উপযুক্ত, তাহলে এখানে হবে। অন্যথায় সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রচলিত সব আইন, আমাদের আইন ছাড়াও অন্যান্য আইন যেগুলো রয়েছে, সেগুলোর অধীনেও বিচার হতে পারে।’

তাজুল ইসলাম বলেন, ‘যারা অপরাধী ছিল, যারা পরিকল্পনাকারী ছিল, পেছন থেকে মদদদাতা ছিল, বেনিফিশিয়ারি (সুবিধাভোগী) ছিল, কারা কারা এখানে সম্পৃক্ত ছিল, এসব জিনিস যেহেতু উদ্‌ঘাটন করা গেছে, আশা করি, এদের বিচারও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। অতীতে বিচার করে যাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে, সেখানেও যাদের প্রতি ইনজাস্টিস করা হয়েছে, সেটাও এই রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাবে আশা করছি। এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।’

তাজুল ইসলাম বলেন, ‘জাতির ইতিহাসের এত বড় রক্তক্ষরণ, স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীর বুকে এতগুলো সামরিক বাহিনীর অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, সামরিক বাহিনী, সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সেটার সঠিক তদন্ত এত দিন পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। সেই জিনিসটা এই সরকার করেছে। জাতির সামনে উন্মোচন করেছেন পেছনের কারা মাস্টারমাইন্ড ছিল, কারা হত্যাকারী ছিল, কারা এটার বেনিফিশিয়ারি, কেন এটা করা হয়েছিল, কী উদ্দেশ্য ছিল। আমরা মনে করি, আমাদের জাতির জন্য অনেক বড় সাহসী কাজ হয়েছে এবং এর মাধ্যমে যারা বিচারের আওতার বাইরে রয়ে গেছে, তাদের বিচারের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।’

হত্যাকাণ্ডমানবতাবিরোধী অপরাধবিডিআর
খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে খালেদা জিয়া: আজম খান

‘বিশ্বে প্রথম’ মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সফল পরীক্ষা তুরস্কের

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের প্রথম সচিব হাবিবুর রহমান

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামছে দুদক

