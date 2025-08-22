Ajker Patrika
> জাতীয়

সেতু বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফ্ল্যাট বরাদ্দ বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সেতু বিভাগের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১৫৩তম বোর্ড সভা। ছবি: পিআইডি
সেতু বিভাগের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১৫৩তম বোর্ড সভা। ছবি: পিআইডি

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্মাণাধীন ২৭০টি ফ্ল্যাটের সাময়িক বরাদ্দ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে সেতু বিভাগের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১৫৩তম বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভা শেষে সেতু কর্তৃপক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আবাসন প্রকল্পে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফ্ল্যাট নির্মাণ ও বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এ অভিযোগ তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের তদন্ত শেষে সুপারিশ পেশ করে। ওই সুপারিশের আলোকে বোর্ড সভায় নির্মাণাধীন ২৭০টি ফ্ল্যাটের সাময়িক বরাদ্দ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এবং বোর্ডের সদস্যসচিব আলোচ্যসূচি অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। তিনি সভাপতির অনুমোদনক্রমে পূর্ববর্তী ১১৪তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যও উপস্থাপন করেন।

সভায় বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের সভাপতিত্বে বোর্ডের সদস্যরা সরাসরি এবং ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

বিষয়:

সেতুসড়কসড়ক পরিবহনফ্ল্যাটউপদেষ্টাকর্মকর্তা
