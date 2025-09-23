প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আইএমএফ-প্রধান ও বেলজিয়ামের রানির বৈঠক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এমিরেটস এয়ারলাইনসের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে স্থানীয় সময় সোমবার বেলা ৩টায় তিনি ও তাঁর সফরসঙ্গীরা অবতরণ করেন।
নিউইয়র্কে পৌঁছানোর পরপরই প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘ সদর দপ্তরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেন। বেলজিয়ামের রানি ম্যাথিল্ডের সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একই অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনও অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেন। এ দুই বৈঠক বৈশ্বিক বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনাকে কেন্দ্র করে হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এ ছাড়া, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন।
এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকগুলো প্রধান উপদেষ্টার নিউইয়র্ক সফরের প্রথম দিনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের অংশ। এই সফরকালে তিনি আরও বেশ কিছু উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবেন।
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছয় রাজনৈতিক নেতা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাসনিম জারা ঢাকা থেকে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যোগ দেন।
এ ছাড়া জামায়াত নেতা নকিবুর রহমান তারেক যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধিদলে যুক্ত হন।
সূচি অনুযায়ী অধ্যাপক ইউনূস আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেবেন।
