৭৫ কোটি টাকার কর ফাঁকি: এস আলমের ২ ছেলেসহ ১০ জনের নামে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাইফুল আলম। ছবি: সংগৃহীত
৭৫ কোটি টাকার কর ফাঁকির অভিযোগে আলোচিত এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম ওরফে এস আলমের দুই ছেলেসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বুধবার দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন সংবাদমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার আসামিরা হলেন এস আলমের ছেলে আশরাফুল আলম ও আসাদুল আলম মাহির, সাবেক উপ-কর কমিশনার আমিনুল ইসলাম এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের সাত কর্মকর্তা।

ব্যাংক কর্মকর্তার মধ্যে রয়েছেন—সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. হেলাল উদ্দিন, শাখাপ্রধান মুহাম্মদ আমির হোসেন, সাবেক এসএভিপি মো. আহসানুল হক ও রুহুল আবেদীন, কর্মকর্তা শামীমা আক্তার, মো. আনিস উদ্দিন ও গাজী মুহাম্মদ ইয়াকুব।

দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়, আসামিরা পরস্পরের সহায়তায় জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া পে-অর্ডার তৈরি করে তা বৈধ হিসেবে ব্যবহার করেন। ৫০০ কোটি টাকার অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার জন্য ১২৫ কোটি টাকার কর দেওয়ার কথা থাকলেও তাঁরা মাত্র ৫০ কোটি টাকা পরিশোধ করেন। ফলে ৭৫ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয় সরকারের।

দুদক তাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪০৯, ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মামলা অনুমোদন করে।

গত বছরের অক্টোবরে আয়কর নথিতে সুবিধা দেওয়ার অভিযোগে তিন কর কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এরপর তদন্ত শুরু করে দুদক।

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

৭৫ কোটি টাকার কর ফাঁকি: এস আলমের ২ ছেলেসহ ১০ জনের নামে মামলা

সাদাপাথর লুটে জড়িত ৪২ রাজনীতিক-সরকারি কর্মকর্তা-পুলিশ-বিজিবি, দুদকের অনুসন্ধান শুরু

ডিআরইউ থেকে আটক আব্দুল্লাহীল কাইয়ুমসহ ৬ জনের জামিন নামঞ্জুর

লুট হওয়া অস্ত্র শনাক্ত করা যাচ্ছে না, নির্বাচনে নাশকতার আশঙ্কা

