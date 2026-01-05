তারেক রহমানকে শোক বার্তা পাঠালেন প্রধান উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক বার্তা পাঠিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতে শোক বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়।
প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে তাঁর একান্ত সচিব সজিব এম খায়রুল ইসলাম ও সহকারী প্রেস সচিব নাঈম আলী শোক বার্তাটি তারেক রহমানের হাতে তুলে দেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। একই সঙ্গে তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
