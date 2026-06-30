বন্যাকবলিত এলাকায় ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল বিতরণ আনসার-ভিডিপির

বন্যাকবলিত সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে দুর্গম এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের মাঝে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল বিতরণ করেছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (আনসার-ভিডিপি)।
গতকাল সোমবার (২৯ জুন) দিনব্যাপী পরিচালিত এ কার্যক্রমে বন্যার কারণে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের দিন কেন্দ্রে আসতে না পারা শিশুদের পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করা হয়। আজ মঙ্গলবার (৩০ জুন) আনসার-ভিডিপির প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
আনসার-ভিডিপি সূত্র জানায়, গত ২৮ জুন জাতীয় ক্যাম্পেইনের দিন বন্যা ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে অনেক শিশু নির্ধারিত কেন্দ্রে আসতে পারেনি। ফলে বাদ পড়া শিশুদের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে পরদিন বিশেষ উদ্যোগ নেয় বাহিনীটি।
দলনেতা শাহ আলী ও সহকারী কমান্ডার হযরত আলীর নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটি দল নৌকাযোগে ও হাঁটুপানি মাড়িয়ে মল্লিকপুর, কামরাবন্দসহ ছয়টি গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ান। অভিযানে অংশ নেন কামরুননুর চৌধুরী, নুর আলম, হানিফ মিয়া, শামীম মিয়া, তাবারক হোসেন, আব্দুল নুর, ইসব আলী, আল মহান, হাকিম মিয়া, রিনা আক্তার, হাসনাহেনা আক্তার, লিমা আক্তার ও সোনিয়া মল্লিক।
ক্যাপসুল বিতরণের পাশাপাশি অভিভাবকদের ভিটামিন ‘এ’-এর গুরুত্ব সম্পর্কেও সচেতন করা হয়। কর্মীরা জানান, শিশুদের রাতকানা রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভিটামিন ‘এ’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
আনসার-ভিডিপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাহিনীর মহাপরিচালকের নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্যোগকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অংশ হিসেবে এই মানবিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, প্রতিকূল পরিস্থিতি উপেক্ষা করে ঘরে ঘরে গিয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে এবং বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে আনসার-ভিডিপির মানবিক ভূমিকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।
ইসলামি শিক্ষাকে শুধু ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় উন্নয়ন, নৈতিকতা ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের মূলধারায় নিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন।১১ মিনিট আগে
ঋণখেলাপির দায়ে চট্টগ্রাম-৪ আসনের বিজয়ী বিএনপির আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। তিনি শপথ নিতে পারবেন না বলে রায় দিয়েছেন আপিল বিভাগ। আজ মঙ্গলবার (৩০ জুন) প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ রায় দেন।২ ঘণ্টা আগে
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আজ। ২২ জুন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ রায় ঘোষণার জন্য এদিন ধার্য করেন।৩ ঘণ্টা আগে
তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে জলভাগে ঠিকাদার নিয়োগে দরপত্র আহ্বান করার পর এবার স্থলভাগ ইজারা দিতে একটি মডেল উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি (পিএসসি) চূড়ান্ত করছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার দায়িত্বে আসার ১৮০ দিনের মধ্যে...১০ ঘণ্টা আগে