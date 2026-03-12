Ajker Patrika
জাতীয়

ঈদে নিরাপদ যাত্রার জন্য পুলিশের নির্দেশনা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঈদে নিরাপদ যাত্রার জন্য পুলিশের নির্দেশনা

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপনের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ যাত্রী ও যাত্রীসেবা প্রদানকারীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা পরামর্শ দিয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হয়।

যাত্রীদের জন্য: পর্যাপ্ত সময় নিয়ে ভ্রমণ করুন। গাড়ি চালকের ওপর দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর চাপ দেবেন না। বাসের ছাদে বা ট্রাক, পিকআপ ও অন্যান্য পণ্যবাহী যানবাহনে অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে ভ্রমণ থেকে বিরত থাকুন। রাস্তা পারাপারে জেব্রা ক্রসিং বা ফুটওভারব্রিজ ব্যবহার করুন। অপরিচিত কারও কাছ থেকে খাবার বা পানীয় গ্রহণ এড়িয়ে চলুন।

বাস চালকদের জন্য: ওভার স্পিড বা ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং করবেন না। ক্লান্তি বা অসুস্থ অবস্থায় গাড়ি চালাবেন না। ড্রাইভিং লাইসেন্স ও গাড়ির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব সময় সঙ্গে রাখুন। অতিরিক্ত যাত্রী ওঠানো যাবে না।

লঞ্চ/স্টিমার/স্পিডবোট যাত্রীদের জন্য: ছাদে বা অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে নৌযানে উঠবেন না। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ভ্রমণ থেকে বিরত থাকুন। লাইফ জ্যাকেট পরিধান করুন।

লঞ্চ/স্টিমার/স্পিডবোট মালিক ও চালকদের জন্য: নির্ধারিত সংখ্যক মাস্টার ও ড্রাইভার দ্বারা নৌযান পরিচালনা করুন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী নৌযান ছাড়ুন। যাত্রাপথে ঝড় দেখা দিলে নৌযানকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখুন। পর্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট ও বয়া রাখুন। নৌযান পরিচালনার জন্য বৈধ কাগজপত্র নিশ্চিত করুন।

ট্রেন যাত্রীদের জন্য: ট্রেনের ছাদ, বাফার, পাদানিতে বা ইঞ্জিনে ঝুঁকিপূর্ণ ভ্রমণ থেকে বিরত থাকুন। মালামাল নিজ দায়িত্বে রাখুন এবং বিনা টিকিটে ভ্রমণ করবেন না। ট্রেনে ভ্রমণের সময় পাথর নিক্ষেপ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

প্রয়োজনে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের কন্ট্রোল রুমে ০১৩২০০০১৩০০,০১৩২০০০১২৯৯, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ০১৩২০১৮২৫৯৮, রেলওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ০১৩২০১৭৭৫৯৮, নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ০১৩২০১৬৯৫৯৮, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ০১৭৭৭৭২০০২৯ নম্বরে এবং জেলা পুলিশ সুপার ও থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এর সাথে যোগাযোগ করুন।

বিষয়:

পুলিশঈদযাত্রাযাত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড তিস্তার চর

১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড তিস্তার চর

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

সম্পর্কিত

ঈদে নিরাপদ যাত্রার জন্য পুলিশের নির্দেশনা

ঈদে নিরাপদ যাত্রার জন্য পুলিশের নির্দেশনা

সংসদে যা বললেন রাষ্ট্রপতি, পুরো ভাষণ

সংসদে যা বললেন রাষ্ট্রপতি, পুরো ভাষণ

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

খালেদা জিয়া ও জুলাই শহীদ যোদ্ধাদের নিয়ে সংসদে আলোচনা

খালেদা জিয়া ও জুলাই শহীদ যোদ্ধাদের নিয়ে সংসদে আলোচনা