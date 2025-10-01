Ajker Patrika
জাতীয়

ইসির ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওবার্তায় প্রবাসী ভোটারদের যা বললেন সিইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। ফাইল ছবি
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। ফাইল ছবি

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে চায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ জন্য আগামী নভেম্বরে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ নামে একটি অ্যাপস উদ্ভোধন করার কথা রয়েছে। এই নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে এক ভিডিওবার্তায় এমন আহ্বান জানান সিইসি।

সিইসি বলেন, ‘প্রথমবারের মতো প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের ভোট দেওয়ার সুযোগকে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় অনেক সহজ ও কার্যকর করা হচ্ছে। এটি আমাদের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। প্রবাস থেকে ভোট দিতে হলে আপনাকে অবশ্যই আউট অব কান্ট্রি ভোটিংয়ে রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) করতে হবে। এ লক্ষ্যে খুব শিগগির আমরা ‘‘পোস্টাল ভোট বিডি’’ নামের একটা মোবাইল অ্যাপ চালু করব। মোবাইল ফোনে এই অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড করার পরে ওখানে একটা ইনস্ট্রাকশনাল ভিডিও থাকবে, যেখানে প্রতিটি স্টেপে ইনস্ট্রাকশন পাবেন। কী করতে হবে, এ বিষয়ে আপনি জানতে পারবেন।’

সিইসি বলেন, ‘‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপসে রেজিস্ট্রেশনের সময় আপনার এনআইডি কার্ড, পাসপোর্ট ডিটেইলস লাগবে এবং প্রবাসে আপনার ঠিকানাটা দিতে হবে। এই অ্যাপসের মাধ্যমে আপনার ফেস আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে, লাইভনেস ডিটেকশন সম্পন্ন করতে হবে। এই কাজ করার পরে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে আপনার প্রবাসের ঠিকানায় আমাদের ব্যালট পেপার পৌঁছে যাবে এবং ব্যালট পেপার আমাদের এখানে ফেরত পাঠানোর জন্য খাম আপনার প্রবাসের ঠিকানায় পৌঁছে দেব। আপনি ভোট দেওয়ার পর শুধু খামটি পোস্ট অফিসে পোস্ট করবেন। এটা যথাযথ স্থানে আমাদের দেওয়া ঠিকানায় পৌঁছে যাবে।’

সিইসি আরও বলেন, ‘আপনি যদি বাংলাদেশি হয়ে থাকেন, প্রবাসী হয়ে থাকেন এবং ভোট দিতে আগ্রহী হন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশনের সুযোগটা নিতে হবে। আমরা আশা করব, আমাদের সব প্রবাসী ভাই-বোন এই সুযোগ কাজে লাগাবেন।

নাসির উদ্দিন বলেন, ‘ভোটসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে, আমাদের অ্যাম্বাসি বা দূতাবাস ও আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আমাদের সরকারি গণমাধ্যমের মাধ্যমেও আপনারা এই তথ্যগুলো পাবেন।’

সিইসি আরও বলেন, ‘একটা শিশু যেমন প্রথম পদক্ষেপ নেয়। এটা আমাদের প্রবাসী ভোটের জন্য একটা প্রথম পদক্ষেপ, এটা একটা ঐতিহাসিক সূচনা। এই ঐতিহাসিক অভিযাত্রায় আমরা প্রবাসী ভাইদের সঙ্গে পেতে চাই এবং আমরা চাইব, আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এটা আরও কার্যকরভাবে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব এবং আমরা বর্তমান মোবাইলপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থাকে অনেক সহজলভ্য ও সহজতর করার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রথমবারের মতো নির্বাচন কমিশন এই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিচ্ছে। আসুন সেই শিশুটির মতো এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপে আমরা একসঙ্গে শামিল হই এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা রাখি। আসুন আমরা একসঙ্গে নিশ্চিত করি, বিশ্বের যেখানেই থাকি না কেন, সব বাংলাদেশির কণ্ঠস্বর যাতে শোনা যায়।’

বিষয়:

প্রবাসীবাংলাদেশিনির্বাচনজাতীয় সংসদভোট
