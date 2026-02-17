Ajker Patrika
জাতীয়

জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় ১২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় ১২ প্লাটুন সদস্য মোতায়েন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এর অংশ হিসেবে রাজধানীর জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় ১২ প্লাটুন সদস্য মোতায়েন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

‎বিজিবির সদর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, শপথ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মোতায়েন হওয়া সদস্যরা সংসদ ভবন ও আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করছেন।

‎সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের উপস্থিতি থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিজিবির পাশাপাশি অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও মাঠে কাজ করছেন।

‎বিজিবি সদর দপ্তর আরও জানায়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত মোতায়েন হওয়া সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন।

বিষয়:

বিজিবিসংসদ সদস্যশপথনির্বাচন
এলাকার খবর
