দপ্তর হারালেন স্থানীয় সরকার সচিব রেজাউল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ মার্চ ২০২৬, ২০: ০৬
মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। ছবি: সংগৃহীত

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদীকে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে সরকার। আজ রোববার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

এর আগে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনজন সচিবকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত করা হয়। ওই দিন আরও ৯ সচিবের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করেছিল সরকার।

বিষয়:

সচিবস্থানীয় সরকারসরকারজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
