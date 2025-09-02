প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে যে ৭ রাজনৈতিক দলের বৈঠক আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং একটি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এই বৈঠককে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বৈঠকে যেসব দল অংশ নেবে সেগুলো হলো: এবি পার্টি; নাগরিক ঐক্য; গণসংহতি আন্দোলন; গণঅধিকার পরিষদ; লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি); ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও জাতীয় গণফ্রন্ট।
এ ছাড়া, দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মীয় সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের প্রতিনিধিরাও এই আলোচনায় অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।
এই বৈঠকের মূল আলোচ্যসূচি এখনো স্পষ্ট না হলেও ধারণা করা হচ্ছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ড. ইউনূস রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একটি ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে চলমান সংকট নিরসনে পদক্ষেপ নিতে পারেন। বিভিন্ন দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের এই বৈঠকে অংশগ্রহণ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, বিশেষ করে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
এর আগে গতকাল ৩১ আগস্ট বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা। আজকের বৈঠক সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।
