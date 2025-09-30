Ajker Patrika
> জাতীয়

নাশকতা প্রতিরোধে সজাগ আছে পুলিশ: আইজিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ০৫
পুলিশ সদর দপ্তরে দুর্গাপূজার নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আইজিপি বাহারুল আলম। ছবি : আজকের পত্রিকা
বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম বলেছেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি এ সময় যেন বজায় থাকে, কোনো নাশকতা যাতে না ঘটে, সে জন্য সজাগ আছে পুলিশ। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে বড় না হয়, সে জন্য কাজ করা হচ্ছে।

‎আজ মঙ্গলবার সকালে পুলিশ সদর দপ্তরের হল অব ইন্টেগ্রিটিতে শারদীয় দুর্গাপূজার নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাসংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান তিনি।

‎আইজিপি জানান, দেশে ৩১ হাজার ৬০৬টি মণ্ডপে পূজা উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সব পূজামণ্ডপে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। পূজাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে ৪৯টি ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় ১৫টি মামলা হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৯ জনকে। তবে কোনোটাই বড় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা নয়। সারা দেশে শান্ত পরিবেশ বজায় থাকার জন্য কাজ করছে পুলিশ।

‎তিনি আরও বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুরোনো ভিডিও ছেড়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। পুলিশ সেগুলো নিয়ে কাজ করছে। ‎

‎সম্প্রীতি বিনষ্ট যেন না হয়, সে জন্য কাজ করা হচ্ছে বলে জানান পুলিশপ্রধান।

বিষয়:

পুলিশদুর্গাপূজাআইজিপি
