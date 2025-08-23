পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবীর তারিখ নির্ধারণে চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক কাল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখার লক্ষ্যে এবং পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)-এর তারিখ নির্ধারণে আগামীকাল (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় (বাদ মাগরিব) জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মোকাররম সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।
দেশের কোথাও পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে টেলিফোন নম্বর ০২-২২৩৩৮১৭২৫,০২-৪১০৫০৯১২, ০২-৪১০৫০৯১৬ ও ০২-৪১০৫০৯১৭ এবং ফ্যাক্স নম্বর ০২-২২৩৩৮৩৩৯৭ ও ০২-৯৫৫৫৯৫১ অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে দেশের সীমান্ত এলাকা দিয়ে কোন ধরনের অস্ত্র ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।১১ মিনিট আগে
ময়নাতদন্ত শেষে ডা. শেখ মো. এহসানুল ইসলাম বলেন, `লাশটি পানি থেকে এসেছে। লাশ হালকা পচনশীল ছিল। আমরা যতদুর দেখেছি শরীরের বাহিরে ও ভেতরে আঘাতের চিহ্ন পেলাম না। তার পরেও শরীরের কিছু অংশ (দাত, চুল, লিভার, কিডনি, পাকস্থলীর) নিয়েছি। এগুলো ফ্রিজিং করে ঢাকায় পাঠাচ্ছি।১ ঘণ্টা আগে
বিভুদা এভাবে চলে যাবেন, সেটা আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি। আজকের পত্রিকা পরিবার গত বৃহস্পতিবার থেকেই ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিল। সেদিন সকাল ১০টা ১০ মিনিটে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। এরপর আর ফেরেননি।২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা থেকে জামালপুরের তারাকান্দি পর্যন্ত চলাচলকারী আন্তনগর যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেন ঢাকার বিমানবন্দর রেলস্টেশনে প্রবেশের মুখে লাইনচ্যুত হয়েছে। শনিবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে বলে রেলওয়ের কন্ট্রোল বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। এতে ট্রেনটির একটি বগি লাইনচ্যুত হয়।৪ ঘণ্টা আগে