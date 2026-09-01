সার্ক কৃষি কেন্দ্রের নতুন পরিচালক ড. গোলাম মাহবুব

সার্ক কৃষি কেন্দ্রের নতুন পরিচালক হয়েছেন কৃষিবিজ্ঞানী ড. মো. গোলাম মাহবুব। আজ মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটিতে পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। ঢাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব নিয়ে তিনি সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কৃষি সহযোগিতা, গবেষণা ও জ্ঞান বিনিময় আরও জোরদারে কাজ করবেন।
সার্ক কৃষি কেন্দ্র থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ড. মাহবুব কৃষি বনবিদ্যা, রিমোট সেন্সিং, জিআইএস ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ। এ ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (বনবিদ্যা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। পরে বারি ও বিএআরসির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে বিএআরসির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (বনবিদ্যা) হিসেবে নিয়োগ পান।
ড. মাহবুব জাপানের গিফু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি এবং ভারতের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব রিমোট সেন্সিং থেকে রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস বিষয়ে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অর্জন করেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি বিষয়ে এমএস এবং কৃষিতে বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি, বনবিদ্যা, রিমোট সেন্সিং, জিআইএস, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল কৃষি তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে তাঁর একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে তিনি কৃষি-পরিবেশ বিষয়ক রিমোট সেন্সিং ও মডেলিং গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষি ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় ভূ-স্থানিক প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে গবেষণাই এই গবেষণাগারের প্রধান কাজ। দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্যনিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জের মধ্যে ড. মাহবুবের নেতৃত্বে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে জলবায়ু সহনশীল কৃষি, গবেষণা, উদ্ভাবন ও টেকসই কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ে সহযোগিতা আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
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