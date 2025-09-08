জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলা গতিশীল করতে আইন মন্ত্রণালয়ের ৭ সদস্যের কমিটি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় যেসব হত্যা মামলা হয়েছে, সেসবের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীল করতে একটি কমিটি করেছে সরকার। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে প্রধান করে আজ সোমবার সাত সদস্যের এ কমিটি করেছে আইন মন্ত্রণালয়।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পুলিশের একজন করে প্রতিনিধি; জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন মনোনীত শহীদ পরিবারের একজন সদস্য; আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় মনোনীত একজন মানবাধিকার কর্মী এবং জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন মনোনীত একজন আইনজীবীকে কমিটিতে সদস্য করা হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের জিপি-পিপি অধিশাখার উপসলিসিটর কমিটির সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।
কমিটিকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে দেশব্যাপী চলমান ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হত্যাসহ অপরাপর গুরুতর অপরাধের অভিযোগে করা মামলার পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। এমন মামলার মধ্যে যেসব মামলার চার্জশিট দাখিল হয়েছে, সেসব মামলায় (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা ছাড়া) প্রসিকিউশনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনের সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।
কমিটিকে তাদের কার্যক্রমের অগ্রগতি ভুক্তভোগী পরিবার ও দেশবাসীকে সময়ে সময়ে অবহিত করবে বলা হয়েছে। এ ছাড়া মামলার ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কমিটিকে সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় যেসব হত্যা মামলা হয়েছে, সেসবের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীল করতে একটি কমিটি করেছে সরকার। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে প্রধান করে আজ সোমবার সাত সদস্যের এ কমিটি করেছে আইন মন্ত্রণালয়।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পুলিশের একজন করে প্রতিনিধি; জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন মনোনীত শহীদ পরিবারের একজন সদস্য; আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় মনোনীত একজন মানবাধিকার কর্মী এবং জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন মনোনীত একজন আইনজীবীকে কমিটিতে সদস্য করা হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের জিপি-পিপি অধিশাখার উপসলিসিটর কমিটির সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।
কমিটিকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে দেশব্যাপী চলমান ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হত্যাসহ অপরাপর গুরুতর অপরাধের অভিযোগে করা মামলার পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। এমন মামলার মধ্যে যেসব মামলার চার্জশিট দাখিল হয়েছে, সেসব মামলায় (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা ছাড়া) প্রসিকিউশনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনের সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।
কমিটিকে তাদের কার্যক্রমের অগ্রগতি ভুক্তভোগী পরিবার ও দেশবাসীকে সময়ে সময়ে অবহিত করবে বলা হয়েছে। এ ছাড়া মামলার ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কমিটিকে সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।
দুদকের মামলার আসামি ও অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে চিকিৎসা খরচ গ্রহণের কারণে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক খান মো. মীজানুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ জারি করা হয়।৫ মিনিট আগে
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পাঁচটি প্রকল্প থেকে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। আজ সোমবার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের গত এক বছরের অর্জন নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) এম সাখাওয়াত হোসেন...৮ মিনিট আগে
অগ্রণী ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান ও এমসিও ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী কাজী সাখাওয়াত হোসেন লিন্টুর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।১ ঘণ্টা আগে
অন্তর্বর্তী সরকার তরুণদের সব দাবি পূরণ করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। আজ সোমবার রাজধানীর মিরপুরে ইউসেপ বাংলাদেশের কার্যালয়ে হিজড়া সদস্যসহ জুলাই অভ্যুত্থানে আহত যুবাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির...২ ঘণ্টা আগে