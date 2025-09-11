ইসলামাবাদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ধর্ম উপদেষ্টার সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ইসলামাবাদে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী এই সাক্ষাতে ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ও তাঁর প্রতিনিধিদলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, যা আগামী দিনগুলোতে আরও জোরদার হবে।
নিউইয়র্ক ও কায়রোতে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা উল্লেখ করে পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী ড. ইউনূসের নেতৃত্ব এবং দারিদ্র্য বিমোচনে তাঁর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি উভয় দেশের সম্পর্ককে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার আগ্রহকে সাধুবাদ জানান।
ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের একটি চিঠি হস্তান্তর করেন। এই চিঠিতে প্রধান উপদেষ্টা পাকিস্তানে নজিরবিহীন বন্যায় নিহতদের পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।
সাক্ষাৎকালে ঢাকা ও করাচির মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ দ্রুত পুনঃস্থাপনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া, কৃষি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ধর্মতত্ত্ব ও চিকিৎসা বিষয়ে দুই দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তির বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
উল্লেখ্য, পাকিস্তান সরকার ইতিমধ্যে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০০টি বৃত্তি মঞ্জুর করেছে।
এই সাক্ষাৎকালে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার, প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ, ধর্ম বিষয়ক ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি মন্ত্রী সরদার ইউসুফ খান, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আতা তারার, ইসলামাবাদে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খানসহ উভয় দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
