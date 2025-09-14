Ajker Patrika
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর যৌথ মহড়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: আইএসপিআর
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নির্দেশনা ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের অংশগ্রহণে ‘অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩’ শীর্ষক যৌথ মহড়া আজ রোববার থেকে শুরু হয়েছে। চলবে সাত দিন।

এ উপলক্ষে গতকাল বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এয়ার অধিনায়ক, এয়ার ভাইস মার্শাল হায়দার আব্দুল্লাহ, জিইউপি, এনডিসি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মহড়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩’ মূলত মেডিভ্যাক (উদ্ধার অভিযান) সমন্বয়, বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ও বৈমানিক কার্যক্রম, প্যারাসুট ও লিটার রিগিং, রোটারি-উইং হোইস্ট অপারেশন, সামুদ্রিক ও বন্যা মোকাবিলা কার্যক্রম, কমব্যাট রাবার রেইডিং ক্রাফট (CRRC), জঙ্গল সারভাইভাল ও দুর্ঘটনাস্থল ব্যবস্থাপনা, মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ প্রতিরোধের (HA/DR) উদ্দেশে বিভিন্ন ধরনের অনুশীলন করা হবে।

এ মহড়ায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি সি-১৩০-জে পরিবহন বিমান, একটি এম আই-১৭ হেলিকপ্টার এবং প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের দুটি সি-১৩০-জে পরিবহন বিমান অংশগ্রহণ করছে। অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩-এ বিমানবাহিনীর মোট ১৫০ জন সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের ৯২ জন সদস্য অংশ নেবেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদস্যরা মহড়ায় অংশগ্রহণ করবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ মহড়া দুই দেশের বিমানবাহিনীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়, আন্তকার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সহযোগিতা জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এ ছাড়া বিমানবাহিনী, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও লজিস্টিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্থানীয় জনগণকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস এবং দুই দেশের বিমানবাহিনীর মধ্যকার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিমানবাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সদস্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

